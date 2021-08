Xbox Games With Gold im September: Diablo-Alternative und Kojima-Klassiker dabei

Auch im September stehen für alle, die ein Abo bei Xbox Live Gold oder dem Xbox Game Pass Ultimate besitzen, wieder vier Spiele ohne Zusatzkosten bereit. Ein ganz großer Titel ist auch im September nicht dabei, dafür aber etwas für echte Kenner.

Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr in den angegebenen Zeiträumen herunterladen und zocken, dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der Xbox Series X oder Xbox Series S.

Neue Gratis-Games im September für Xbox One

Warhammer: Chaosbane (1. September bis 30. September)

Mulaka (16. September bis 15. Oktober)

Neue Gratis-Games im September für Xbox 360

Zone of the Enders HD Collection (1. September bis 15. September)

Samurai Showdown 2 (16. September bis 30. September)

Hier ein Trailer zu den Spielen:

Link zum YouTube-Inhalt

Das Spiele-Highlight im September

Warhammer: Chaosbane

Darum geht's: Warhammer: Chaosbane ist ein Diablo-Klon im Warhammer-Universum. Entwickelt wurde es vom französischen Studio Eko Software, das sich auch für das Survival-Spiel How to Survive verantwortlich zeichnet. Chaosbane verfrachtet euch in die Alte Welt, die von Kriegen verwüstet wird. Als Charaktere stehen ein Mensch, ein Hochelf, ein Waldelf und ein Zwerg zur Auswahl.

Natürlich steht der Koop-Modus im Fokus, bei dem die vier Rollen auf vier Spieler*innen verteilt werden, die sich gegenseitig unterstützen müssen, um die Horden an Feinden lebendig überstehen zu können. Wenn ihr also ein neues Koop-Spiel sucht, dass ihr gemeinsam mit Freunden bestreiten könnt, seid ihr bei Warhammer: Chaosbane genau richtig.

Noch eine Tipp: Die Jüngeren unter euch wissen es vielleicht nicht, aber Zone of the Enders und Zone of the Enders: The 2nd Runner, die beide in der HD Collection enthalten sind, stammen aus der Feder von keinem anderen als Hideo Kojima. Wenn ihr wissen wollt, was der Mann hinter Metal Gear Solid in seiner Karriere sonst noch getrieben hat, solltet ihr euch die Zone of the Enders HD Collection einmal ansehen.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Ihr wollt mehr zu Xbox Live Gold wissen? Hier haben wir eine Übersicht für euch. Dort findet ihr sämtliche Informationen, wie Preise, Spiele und welche Vorteile der Dienst mit sich bringt.

Diese Spiele gibt's bei PlayStation Plus

Die Spiele für PS Plus im September 2021 sind zwar noch nicht bekannt gegeben worden, aber einer der Titel könnte bereits geleakt worden sein. Bis Sony das Lineup-Update veröffentlicht, könnt ihr euch noch die Spiele für August herunterladen.

Welches Spiel ist euer Highlight im September, oder überzeugt euch die Auswahl überhaupt nicht?