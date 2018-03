Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 26. März bis 1. April

Überschaubare Release-Anzahl in der Woche vom 26. März bis zum 1. April. Kurz vor Ostern erscheinen unter anderem Ubisofts Shooter Far Cry 5 für die PS4 und Xbox One, das Rennspiel MX vs. ATV All Out sowie die Switch-Umsetzung von Outlast 2.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 27. März 2018

Mittwoch, 28. März 2018

Warp Shift (Switch)

Donnerstag, 29 März 2018

Cluserpuck 99 (Switch)

Gotcha Racing 2 (Switch)

ACA NEOGEO Sengoku 3 (Switch)

The Charming Empire (Switch)

The Adventures of Bertram Fiddle (Switch)

Freitag, 30. März 2018

Alteric (Xbox One, Switch)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (Switch)

Penny-Punching Princess (Switch)

Toki Tori (Switch)

Shadowbug (Switch)

Farm Expert 2018 (Switch)

Samstag, 1. April 2018

Spartan (Switch)

Welche Spiele werdet ihr euch in dieser Woche holen?