PS Plus Extra/Premium im Mai 2026 - Dieses schicke Open World-Abenteuer ist gerade bei der Community ganz oben auf dem Wunschzettel

Die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Mai 2026 werden in wenigen Tagen enthüllt. Die Community hat derweil schon einen Wunschkandidaten von Ubisoft.

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Linda Sprenger
10.05.2026 | 19:40 Uhr

Die PS Plus-Community hat Star Wars Outlaws ganz oben auf dem Wunschzettel für das kommende Extra- und Premium-Lineup. Die PS Plus-Community hat Star Wars Outlaws ganz oben auf dem Wunschzettel für das kommende Extra- und Premium-Lineup.

Die Bonus-Spiele des PS Plus Extra- und Premium-Aufgebots für den Monat Mai 2026 werden am kommenden Mittwoch enthüllt. Derweil sammeln Community-Mitglieder im PlayStation Plus-Subreddit wieder ihre größten Wünsche und Vermutungen fürs kommende Lineup. Ein schicker Open World-Titel von Ubisoft steht aktuell ganz oben auf der Community-Wunschliste.

PlayStation Plus Extra/Premium im Mai 2026 - Das ist der Top-Wunsch der Community

Schauen wir uns im aktuellen "PS Plus Prediction Tournament"-Thread im PS Plus Subreddit um, dann fällt auf, dass aktuell Star Wars Outlaws am meisten als Wunschkandidat für das kommende Extra- und Premium-Lineup genannt wird.

Video starten 24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Star Wars: Outlaws spielt zwischen den beiden Star Wars-Streifen Episode 5 “Das Imperium schlägt zurück” und Episode 6 “Die Rückkehr der Jedi-Ritter”. Ihr spielt diesmal keinen Jedi, sondern eine Gaunerin names Kay Vess, die die Galaxie durchstreift und dabei in den Rängen mächtiger Verbrecher-Syndikate immer weiter aufsteigen muss.

Das Action-Adventure, dessen Spielwelt genau genommen aus mehreren Open World-Planeten und Monden besteht, verstrickt euch zwar lediglich in einen formelhaften, stellenweise zu repetitiven Gameplay-Loop, weiß aber optisch durchaus zu überzeugen. So streift ihr durch eine detailverliebte Welt und erfreut euch an richtig hübschen Charaktermodellen.

Wichtig: Um das beste aus Outlaws herauszuholen, solltet ihr allerdings dringend folgende Einstellungen vornehmen:

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Wie wahrscheinlich ist ein PS Plus-Release von Star Wars Outlaws? Sehr wahrscheinlich. Der simple Grund: Wenn ihr entweder PS Plus Extra oder Premium abonniert, dann erhaltet ihr Ubisoft + Classics gleich mit dazu und habt damit Zugriff auf ausgewählte Ubisoft-Spiele. Im Dezember 2025 stieß beispielsweise Assassin's Creed Mirage hinzu, im April 2026 wurde die Extra-Bibliothek um den Ubisoft-Racer The Crew: Motorfest erweitert.

Star Wars Outlaws ist seit Mitte Januar dieses Jahres außerdem Teil vom Game Pass. Wir gehen davon aus, dass der Open World-Titel früher oder später auch für PS Plus-Mitglieder als Bonus-Spiel zur Verfügung gestellt wird. Ob das nun direkt diesen Mai oder später passiert, steht allerdings in den Sternen.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Mai 2026 enthüllt?

  • Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 13. Mai 2026.
  • Voraussichtliche Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr.

Die Freischaltung der kommenden Bonus-Titel der beiden höheren PS Plus-Tiers erfolgt dann wiederum knapp eine Woche später, am Dienstag dem 19. Mai zwischen 10/11 Uhr mittags.

Was ist euer größter Wunsch für das kommende PS Plus Extra- und Premium-Lineup?

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