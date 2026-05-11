One Piece-Fan glaubt nach 23 Jahren endlich herausgefunden zu haben, warum Namis Tattoo eigentlich so aussieht – und es ist nicht die Erklärung aus dem Anime

Namis Tattoo scheint direkt auf Mandarinen zu basieren. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das Tattoo an Namis linkem Arm ist eines ihrer Markenzeichen. Dahinter verbirgt sich nicht nur eine Hommage an ihre Heimat, es scheint auch direkt von Mandarinen inspiriert zu sein – zumindest laut einem Fan, der zufällig beim Essen der Frucht eine interessante Entdeckung gemacht hat.

Namis Tattoo im Kanon: Eine Hommage an Genzo und Bellemere

Wie nahezu jeder One Piece-Fan wissen sollte, war ursprünglich das Tattoo der Arlong-Piratenbande auf Namis linkem Arm. Sie hatte sich das Tattoo aus Wut und Verzweiflung ausgestochen, als Arlong sie bei ihrem Deal, das Cocoyasi Dorf freikaufen zu können, hintergangen hat.

Der Arlong-Arc wurde bereits in der ersten Staffel der Live-Action-Serie von Netflix abgedeckt und hier könnt ihr noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse der ersten Season sehen:

Nach den Ereignissen des Arlong-Arcs und ihrem Beitritt in die Strohhut-Piratenbande hat sich die leidenschaftliche Navigatorin ein neues Tattoo stechen lassen – dieses Mal als Hommage an ihre Heimat und die beiden Personen, die ihr das Leben als Kind gerettet haben: Genzo und Bellemere.

Die geschwungene X-Form des Tattoos basiert demnach auf Genzos Windmühle auf seinem Hut, während die oberste Schlaufe des Tattoos eine Mandarine mit einem abstehenden Blatt darstellt – so lautet die offizielle Erklärung im Manga und Anime von One Piece.

Fund eines One Piece-Fans ist ein weiteres cooles Detail zum Design

One Piece-Fan und Redditor ITisHiren scheint jedoch noch ein weiteres Design-Detail am Tattoo von Nami gefunden zu haben und das während des Verzehres der dazugehörigen Frucht: Mandarinen.

In einem Reddit-Beitrag veröffentlichte er seine These, dass Namis Tattoo zwei übereinanderliegende Mandarinenschalen darstellt – nämlich wenn man sie auf eine bestimmte Art schält. Dazu teilte der User auch das passende Bild seiner frisch geschälten Früchte.

Den Beitrag könnt ihr hier sehen:

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Auf den Bildern sind die Schalen nämlich an einem Stück geschält und dann flach ausgelegt – die Form ähnelt stark den schwingenden Linien von Namis Tattoo.

Auch der Teil mit der kreisförmigen Verdickung am Anfang des Tattoos könnte von der Oberseite und Unterseite der Mandarine herrühren.

Ob Eiichiro Oda auf die Idee für Namis Tattoo-Design auch durch den Anblick von Mandarinenschalen gekommen ist, bleibt unklar. Trotzdem ist der Fund ein interessantes, zusätzliches Detail für Namis Charakter und ihre Liebe zu Mandarinen – auch wenn dieses Detail nicht zwingend zum Kanon gehört.

Wie schält ihr eure Mandarinen und welche Markenzeichen anderer Figuren sind euch besonders stark im Kopf geblieben?