Es ist Juli und Sommerloch, könnte man meinen. Doch auch in dieser Woche erscheinen für jede Konsole tolle Spiele, auch wenn es deutlich weniger sind, als noch im Juni.

Anbei die Übersicht der Releases der nächsten sieben Tage inklusive ein Empfehlungen, was ihr euch kaufen solltet.

Neue Spiele am Montag, 9. Juli

Nintendo Switch

Neue Spiele am Dienstag, 10. Juli

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Shining Resonance Refrain

Neverout

Muddledash

Bomber Crew

20XX

The Lions Song

Neue Spiele am Mittwoch, 11. Juli

Xbox One

Warhammer: Vermintide 2 (auch im Game Pass)

Neue Spiele am Donnerstag, 12. Juli

Xbox One

Nintendo Switch

Ghost 1.0

Fill-a-Pix - Phils Abenteuer

Super Volley Blast

Bomb Chicken

Holy Potatoes

ACA NEOGEO The Super Spy

Red Hot Ricochet

Radio Hammer Station

Neue Spiele am Freitag, 13. Juli

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Die Highlights der Woche - Diese Games solltet ihr euch kaufen

Switch-Besitzer bekommen eine RPG-Perle: Diese Woche steht uns mit Octopath Traveler ein außergewöhnliches Rollenspiel von Square Enix ins Haus. Die "HD-2D"-Optik schafft den Spagat zwischen modern und Retro-Grafik. Außerdem stehen acht Charaktere zur Wahl, deren Handlungsfäden sich teilweise auch kreuzen.

Solltet ihr zudem keine Wii U besitzen, solltet ihr euch Captain Toad näher anschauen.

Warhammer auf Xbox One: Warhammer-Fans dürfen in Vermintide 2 in den Krieg ziehen. In dem Multiplayer-Shooter stehen 15 Klassen mit diversen Skills, waffen und Outfits zur Wahl.

JRPG-Nachschub für alle: Shining Resonance Refrain ist eine Neuauflage der japanischen Version mit allen DLC-Inhalten und einem neuen Refrain-Modus, der einen parallelen Handlungsstrang erzählt. Dank der interessanten Handlung und der tollen Tutorials ist der Teil ideal für Einsteiger.

Weitere Spiele im Juli - Games with Gold & PS Plus

Natürlich könnt ihr auch im Juli wieder "Gratisspiele" abstauben, insofern ihr PS Plus- oder XBL Gold-Mitglied seid.

Darüber hinaus werfen wir in unserer Monatsvorschau einen Blick auf die kommenden Wochen.