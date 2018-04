Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Release-Liste 9.-15. April

Die Sonne zeigt sich ab sofort öfter, die Temperaturen klettern über 20 Grad, der Frühling ist da. Das hält Entwickler und Publisher aber zumindest noch nicht davon ab, weiterhin fleißig Konsolenspiele zu veröffentlichen.

In dieser Woche erscheint das einzigartige Action-Adventure Hellblade endlich für Xbox One. Darüber hinaus feiert das an Attack on Titan erinnernde Extinction seinen Release. Unser Test dazu folgt so schnell wie möglich.

Ebenfalls nennenswert ist Don't Starve, das zusammen mit allen DLCs auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Disclaimer

Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht.

Montag, 9. April

The Bunker - Switch

Dienstag, 10. April

Extinction - PS4, Xbox One

Masters of Anima - PS4, Xbox One, Switch

Regalia: Of Men and Monarchs - PS4

Owlboy - PS4

Project Nimbus: Code Mirai - PS4

Time Carnage - PS4 (PSVR)

Rick and Morty: Virtual Rick-ality - PS4 (PSVR)

Starlit Adventures - PS4

Super Amazeballs - PS4 (PSVR)

Super Daryl Deluxe - PS4, Switch

Mittwoch, 11. April

Hellblade: Senua's Sacrifice - Xbox One

Deep Ones - PS4, Xbox One, Switch

League of Evil - PS4

Ys Origin - Xbox One

Robocraft Infinity - Xbox One

Bombslinger - Xbox One, Switch

Operation Warcade - PS4 (PSVR)

Donnerstag, 12. April

Don't Starve: Nintendo Switch Edition - Switch

Dusty Raging Fist - PS4

Rogue Aces - PS4, Switch

Word Search - Switch

Burly Man at Sea - Switch

#Breakforcist Battle - Switch

Bad Budes - Switch

Regalia: Of Men and Monarchs - Switch

The Adventure Pals - Switch

Asdivine Hearts - Switch

Splat the Fruit - Switch

Freitag, 13. April

Regalia: Of Men and Monarchs - Xbox One

Noch mehr Spiele im April 2018 zeigen wir euch in unserer Monatsvorschau: