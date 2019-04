Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 08. - 14. April für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive Highlights.

War die vergangene Woche noch ein wenig mau bestückt, hat in dieser Woche speziell die Nintendo Switch das ein oder andere Highlight für euch. So erscheint nicht nur Hellblade: Senua's Sacrifice für die Hybrid-Konsole, sondern auch die Mobile-Umsetzung von Reigns: Game of Thrones. Hier bestimmt ihr über das Wohl von Westeros und das vor dem TV-Start der finalen Staffel.

Zudem bietet die Woche speziell für Freunde der virtuellen Realität das ein oder andere Highlight. Welche das sind, wir verraten es euch.

Hinweis: Release-Termin können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

Falcon Age

Release: 09. April

Plattform: PS4, PSVR

Um was geht's?

Falcon Age ist ein Action-Adventure das für PS4 und PSVR erscheint. Gespielt wird das Mädchen Ara, die unschuldig im Gefängnis sitzt und dort Freundschaft mit einem jungen Falken schließt. Zusammen befindet ihr euch auf einem Planeten, dessen Bewohner samt deren Kultur immer weiter von Maschinen zerstört wird. Nur im Team könnt ihr den Menschen helfen.

Richtig cool:

Ihr müsst euch stets gut um euren fliegenden Helfer kümmern, ihn füttern und pflegen. Er ist nicht nur euer bester Freund, sondern auch die beste Waffe im Kampf. Zudem könnt ihr ihm Bro Fists geben. Ich meine, wie genial schaut das denn bitte aus!? (siehe 0:58)

Nintendo Labo VR

Release: 12. April

Plattform: Nintendo Switch

Um was geht's?

Die Bastel-Sets von Nintendo Labo bieten mit dem Virtual Reality-Kit auch die Möglichkeit, eine VR-Brille für die Hybrid-Konsole zu bauen. Insgesamt bietet das Paket sechs verschiedene Anleitungen. Dazu gehören neben der Brille auch eine Kamera, ein Blaster und eine Elefanten-Maske.



Damit gehört das VR-Set zu den umfangreichen Nintendo Labo-Alternativen und ist wie so oft bei Nintendo nicht auf technische Rafinesse, sondern einfachen Zugang und unkomplizierten Spaß ausgelegt.

14 neue Spiele für die PS4:

Ghost 1.0 - 08. April

Phoenix Wright: Ace Atorney Trilogy - 09. April

Zanki Zero: Last Beginning - 09. April

Dangerous Driving - 09.April

Falcon Age - 09. April

Royal Roads - 10. April

Earth Defense Force: Iron Rain - 11. April

Shadowgate - 11. April

Vaporum - 11. April

Constructor Plus - 12. April

Dark Quest 2 - 12. April

Super Weekend Mode - bis 14. April

Ultrawings Flat - bis 14. April

Airport Simulator 2019 - bis 14. April

5 neue Spiele für die Xbox One:

Dangerous Driving - 09.April

Phoenix Wright: Ace Atorney Trilogy - 09. April

Cook, Serve, Delicious! 2 - 10. April

Vaporum - 11. April

Shadowgate - 11. April

20 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Jungle Z - 08. April

Phoenix Wright: Ace Atorney Trilogy - 09. April

Cook, Serve, Delicious! 2 - 10. April

Switch 'N' Shoot - 10. April

The Mystery of Wooley Mountain - 10. April

Ostwind: Aris Ankunft - 11. April

Shadowgate - 11. April

Bot Vice - 11. April

Doggie Ninja The Golden Mission - 11. April

Reigns: Game of Thrones - 11. April

Hellblade: Senua's Sacrifice - 11. April

Box Align - 11. April

Vaporum - 11. April

Back to Bed - 11. April

Way of the Passive Fist - 11. April

War Theatre - 11. April

Super Star Path - 11. April

The Demon Crystal - 11. April

Nintendo Labo VR - 12. April

Street Basketball - 12. April

Rolling Sky - 12. April

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?