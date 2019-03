PS Plus-Spiele im April 2019 bekannt - Es geht ums nackte Überleben

Die PlayStation Plus-Spiele im April 2019 sind bekannt. Sony hat die monatlichen Games, die sich Abonnenten des Service ohne Zusatzkosten herunterladen können, soeben vorzeitig über den offiziellen Youtube-Channel enthüllt.

Ab wann gibt es die neuen Spiele? Am Dienstag, den 2. April könnt ihr euch die neuen Titel des Monats aus dem PlayStation Store herunterladen.

Das sind die kostenlosen PS Plus-Spiele für PS4 im April 2019:

Conan Exiles

Genre: Survival

Survival Download-Größe: 38.43 GB

38.43 GB Regulärer Preis: 49.99 Euro

49.99 Euro Unsere Test-Wertung: 82

Mit Conan Exiles erwartet euch ein Survival-Spiel in der rauen Fantasy-Welt von Conan der Barbar. Euer Ziel? Überleben! Was ihr dafür tut? Euch einen Charakter erstellen, eine Basis bauen, Ressourcen sammeln, aufleveln und natürlich - Conan-Style - in blutigen Kämpfen mitmischen.

Das Spiel verfügt sowohl über einen Singleplayer, als auch einen Multiplayer mit PvP und PvE. Wer will, der kann also auch mit Freunden im Koop überleben.

Für wen lohnt sich Conan Exiles und für wen nicht? Vor dem Download solltet ihr diese Punkte definitiv bedenken:

Brutale Gewalt trifft Nacktheit: Conan Exiles ist ein Spiel ab 18 Jahren. Brutale Gewalt und Nackheit sind hier an der Tagesordnung. In Kämpfen fliegen ab und an die Körperteile; Geschlechtsteile werden gezeigt. Ein echter Zeitfresser: Bei Conan Exiles müsst ihr viel Zeit einplanen. Gerade das Ressourcen-Sammeln dauert. Wenn ihr dann noch die riesige Spielwelt mit ihren vier Biomen sowie zahlreichen Dungeons und Städten komplett erkunden wollt, müsst ihr um die 100 Stunden einrechnen.

Conan Exiles im Test

Barbarische Zeiten brechen an

The Surge

Genre: Action-RPG

Action-RPG Download-Größe: 5.41 GB

5.41 GB Regulärer Preis: 39.99 Euro

39.99 Euro Unsere Test-Wertung: 84

Mit Sekiro: Shadows Die Twice Blut geleckt? Oder ihr wollt einfach mal austesten, was es mit den sogenannten "Souls"-Spielen auf sich hat? Dann dürfte euch The Surge wie gerufen kommen. Tapfere Recken stürzen sich hier in eine packende Action-Dystopie, die als "Sci Fi-Dark Souls" gehandelt wird.

So spielt es sich:

Singleplayer-Action Rollenspiel nach der From Software-Formel (Souls-like)

direktes Kampfsystem á la Dark Souls und Erkundung einer Spielwelt mit ineinander verzahnten Bereichen

Ihr tragt eine Rüstung und lootet selbst Rüstungsteile von Gegnern, die ihr ihnen brutal vom Körper abtrennt

Es gibt aber keine Klassen: Die wendig oder behäbig sich euer Held bewegt, wird lediglich durch die Schwere seiner Ausrüstung und der gewählten Waffenart bestimmt

Auf Bossfights wird nicht verzichtet: Ihr trefft unter anderem auf große Roboter mit überdimensionalen Werkzeugen und tonnenschwere Maschinen, die außer Kontrolle geraten sind

Für wen lohnt es sich, für wen nicht? Wie Dark Souls und Co. brüstet sich The Surge mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, bleibt dabei aber stets fair. Es gehört zum Spielkonzept, stetig zu sterben und dann aus seinen Fehlern zu lernen. Und dafür ist nicht jeder Spieler gemacht. Auf Koop-Elemente oder einen Hilfe-Modus müsst ihr hier übrigens verzichten.

The Surge im Test

Brutal gut

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Was kostet der Service? Aktuell bezahlt ihr für 12 Monate 59,99 Euro, für 3 Monate 24,99 Euro und für einen Monat 7,99 Euro.

Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen in diesem Monat?