Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Releases vom 18.-24. Februar

Wie gewohnt präsentieren wir euch auch in dieser Woche die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch inklusive unserem persönlichen Highlight.

Nachdem in der vergangenen Woche mit Metro Exodus, Jump Force, Crackdown 3 und Far Cry New Dawn gleich vier Blockbuster das Licht der Spielewelt erblickt haben, steht in dieser Woche vor allem ein Spiel im Fokus. Die Rede ist natürlich von Anthem, Biowares Koop-Shooter, der bereits am kommenden Freitag, 22. Februar erscheint.

Hinweis: Release-Termine können seitens der Entwickler und Publisher jederzeit geändert werden. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Release: 22. Februar

Plattform: PS4, Xbox One und PC

Was bedeutet "Anthem"? Der Name des Spiels stammt von einer Art chaotischen Macht, Anthem of Creation genannt. Sie beherrscht die Welt von Bastion, in die wir uns außerhalb des Social Hubs Fort Tarsis begeben.

Das erwartet euch: Anthem ist ein sogenanntes "Shared-World-Action-RPG". In der Rolle eines Freelancers lassen wir und unsere Freunde im Vierer-Koop die Zivilisation hinter uns um Bastion, eine offene Spielwelt zu erkunden. Im Kern ist das Spiel ein Third-Person-Shooter. Im Fokus stehen aber weniger unsere Waffen, als vielmehr unsere Anzüge, Javelins genannt. Mit den Mech-Kampfrüstungen fliegen wir durch die Open World und statten sie nach und nach mit immer besseren Fähigkeiten aus.

15 neue Spiele für die PlayStation 4:

Almost There The Platformer - 19. Februar

Steins:Gate Elite - 19. Februar

Daggerhood - 20. Februar

Farm Together - 20. Februar

Hell Warders - 21. Februar

Hexa Maze - 21. Februar

Anthem - 22. Februar

Queen's Quest 2: Stories of Forgotten Past - 22. Februar

Unexplored - 22. Februar

Chromagun VR (PSVR) - bis 25. Februar

Death end re:Quest - bis 25. Februar

Dreaamworks Dragons Dawn Of New Riders - bis 25. Februar

HackyZack - bis 25. Februar

Pode - bis 25. Februar

Rym 9000 - bis 25. Februar

6 neue Spiele für Xbox One:

Almost There The Platformer - 19. Februar

Daggerhood - 20. Februar

Anthem - 22. Februar

Unexplored - 22. Februar

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles - 22. Februar

Queen's Quest 2: Stories of Forgotten Past - 22. Februar

15 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Trine 2 - 18. Februar

Steins:Gate Elite - 19. Februar

BlazeRush - 19. Februar

I wanna fly - 20. Februar

X-Morph: Defense - 21. Februar

Yumenikki-Dream Diary - 21. Februar

Fast da: Das Jump'n'Run - 21. Februar

Hell Warders - 21. Februar

Mein arktischer Bauernhof 2018 - 21. Februar

The Journey Down Trilogy - 21. Februar

Raining Coins - 21. Februar

Rotating Brave - 21. Februar

Devil Engine - 21. Februar

Death Mark - 22. Februar

Aragami - 22. Februar

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?