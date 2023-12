Neue Spiele für Switch: Die besten Dezember-Releases von Pokémon bis Dragon Quest im Nintendo eShop

Im Dezember kommen einige spannende Neuerscheinungen in den Nintendo eShop. Wir stellen euch die besten vor.

Auch im Dezember erscheint wieder eine Menge neuer Spiele für Nintendo Switch. Für alle, die sich fragen, womit sie den Weihnachtsurlaub oder sogar den ganzen Winter verbringen sollen, haben wir in diesem Artikel ein paar besonders spannende Titel zusammengestellt, die vom Monstersammeln übers Aufbauen einer Western-Roboterstadt bis zu den Abenteuern eines aus Brot bestehenden Helden reichen. Hier unsere Highlights:

Pokémon Karmesin & Purpur: Der Schatz von Zone Null – Die indigoblaue Scheibe

Erscheint am: 14. Dezember

Erkundet die Blaubeer-Akademie: Nach „Die türkisgrüne Maske“ erscheint mit „Die indigoblaue Scheibe“ der zweite Teil der großen Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ für Pokémon Karmesin und Purpur. Diesmal nehmt ihr an einem Schüleraustausch teil und reist an die neu gegründete Blaubeer-Akademie, die größtenteils unter der Meeresoberfläche liegt. Zu der Akademie gehört neben dem Schulgebäude auch eine riesige Kuppel mit vier Biomen voller Pokémon, die ihr erkunden könnt.

Schulalltag & Blaubeer-Liga: Daneben erlebt ihr den Schulalltag an der Akademie, zu dem unter anderem die Teilnahme an der Blaubeer-Liga gehört. Euer Ziel ist es dabei, die vier Elite-Schüler zu besiegen, die die Liga dominieren. Um überhaupt gegen sie antreten zu dürfen, müsst ihr euch aber erst mal den verschiedensten Herausforderungen stellen, die weit über das bloße Kämpfen hinausgehen und euch beispielsweise auf eurem Koraidon oder Miraidon fliegen lassen.

Neue Pokémon & ein geheimnisvoller Schatz: Natürlich trefft ihr an der Blaubeer-Akademie auch auf ganz neue Pokémon, beispielsweise das legendäre Pokémon Terapagos, das seine Form ändert und über eine glänzende Aura verfügt. Außerdem kehren viele bekannte Pokémon zurück, sogar beliebte Starter-Pokémon vergangener Spiele wie Schiggy, Feurigel oder Plinfa. Ist der Schüleraustausch vorbei, kehrt ihr nach Paldea zurück, um dort das große Finale der Erweiterung zu erleben und endlich herauszufinden, worum es sich bei dem geheimnisvollen Schatz von Zone Null handelt.

Jetzt mit Teil 1 loslegen: Wenn ihr euch „Der Schatz von Zone Null“ jetzt kauft, bekommt ihr natürlich auch „Die türkisgrüne Maske“, in dem ihr einen Schulausflug in die am Fuß eines riesigen Berges gelegene Kitakami-Region macht. Dort könnt ihr auf die drei Pokémon Boninu, Benesaru und Beaturi treffen, die die Region beschützen, und auch das Legendäre Pokémon Ogerpon finden, dessen Maske diesem Teil der Erweiterung seinen Namen gibt.

Batman Arkham Trilogy

Das dürfte auch euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Mit der Batman Arkham Trilogy bekommt ihr drei große Hits auf einmal.

Erscheint am: 1. Dezember

Mit der Batman Arkham Trilogy bekommt ihr gleich drei hervorragende Batman-Actionspiele in einem Paket, nämlich Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Noch dazu werden sämtliche DLC-Zusatzinhalte für alle drei Spiele gleich mitgeliefert. In den Arkham-Spielen legt ihr euch mit berühmten Bösewichten wie Joker, Scarecrow und Poison Ivy an. Während Arkham Asylum noch über verschachtelte Level im Metroidvania-Stil verfügt, bieten die beiden anderen Teile offene Spielwelten.

Beim Gameplay ist die Batman-Arkham-Reihe sehr vielseitig: Mal liefert ihr euch spektakulär inszenierte Prügeleien, mal schleicht ihr und stürzt euch aus großer Höhe auf eure völlig überraschten Gegner herab, um sie in Windeseile auszuschalten. Manchmal erforscht ihr auch im Detektivmodus eure Umgebung, um die finsteren Pläne der Schurken zu durchschauen. Bei alledem könnt ihr auf viele coole Gadgets und Spezialfähigkeiten zurückgreifen.

SteamWorld Build

1:39 SteamWorld Build - Mischung aus Sim City und Dungeon Keeper

Erscheint am: 1. Dezember

Die in einem schrägen, von Robotern bevölkerten Universum spielende SteamWorld-Reihe hat sich mit Titeln wie SteamWorld Dig, SteamWorld Heist und SteamWorld Quest schon in der Vergangenheit immer wieder neu erfunden. Mit SteamWorld Build wagt sie sich nun erstmals ans Genre der Aufbauspiele: Ganz ähnlich wie etwa in Anno 1800 baut ihr eure eigene Stadt auf und müsst dabei stets die Bedürfnisse der Bewohner im Auge behalten, damit sie wächst und gedeiht.

Anders als in Anno geht es hier allerdings um eine Stadt im Stil des Wilden Westens, dementsprechend baut ihr Gebäude wie Saloons, Sheriff-Büros oder Hutmacher. Unter der Stadt befinden sich zudem riesige Minen, in denen ihr einen großen Teil des Spiels verbringt. Wenn ihr hier Tunnel anlegt und Felder mit Mineralien für den Abbau markiert, ähnelt das Gameplay stark dem Klassiker Dungeon Keeper. Ihr bekommt also im Grunde zwei Aufbau-Hits auf einmal.

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz

1:31 Dragon Quest Monsters - Die Spin-Off-Serie mit Pokémon-Vibes bekommt einen neuen Ableger

Erscheint am: 1. Dezember

Die schon seit rund 25 Jahren existierende Reihe Dragon Quest Monsters kombiniert das Universum der berühmten Rollenspielserie Dragon Quest mit dem an Pokémon erinnernden Spielprinzip des Monstersammelns . Im neuesten Teil namens „Der dunkle Prinz“ spielt ihr den Helden Psaro, der aufgrund eines Fluches Monstern nichts mehr antun kann und deshalb nun dazu übergeht, sie zu zähmen und seine eigene Monsterarmee aufzustellen.

Um die stärksten Monster zu finden, erkundet Psaro die gefährlichen Landschaften und mysteriösen Ruinen Nadirias. Monster können aber auch miteinander gekreuzt werden, um so ihre besten Eigenschaften zu vereinen. Vom Monstersammeln abgesehen bleibt Dragon Quest Monsters nah am Gameplay der Dragon-Quest-Hauptreihe, sodass ihr auch hier ein vollwertiges, lange motivierendes JRPG bekommt. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst von dessen Qualität überzeugen.

Outer Wilds

0:59 Outer Wilds - Nintendo kündigt Zeitschleifen-Abenteuer für die Switch an

Erscheint am: 7. Dezember

Mit Outer Wilds kommt einer der spannendsten und kreativsten Indie-Hits der letzten Jahre auf Nintendo Switch, und das direkt mit einem Rabatt von 20 Prozent, der noch bis zum 14. Dezember gilt. Das Rätsel-Adventure dreht sich um ein Sonnensystem, das in einer Zeitschleife gefangen ist. Als Rekrut eines Raumfahrtprogramms fliegt ihr auf die verschiedensten fremden Planeten und sucht dort nach einer Möglichkeit, aus der Schleife auszubrechen.

Dazu müsst ihr erst mal viele andere Geheimnisse lüften und etwa den Ursprung außerirdischer Ruinen ergründen oder nach der Ursache für den Zerfall eines Planeten forschen. Dazu führt ihr beispielsweise mit High-Tech-Geräten Untersuchungen durch, besprecht eure Erkenntnisse mit anderen Weltraumreisenden, entschlüsselt alte Sprachen und düst ihr mit eurem Raumschiff zu den skurrilsten Orten. Die Vielfalt eurer Aufgaben und Erlebnisse erscheint fast grenzenlos.

A Highland Song

0:30 In A Highland Song hüpft ihr zum Rythmus traditioneller Musik durch Schottland

Erscheint am: 5. Dezember

A Highland Song vermischt Elemente von Platformern, Adventures, Musik- und Erkundungsspielen miteinander. Ihr spielt das junge Mädchen Moira, das auf seinem Weg zum Meer die wunderschönen Landschaften der schottischen Highlands durchquert. Ihr springt über Felsen und Abgründe, erklimmt Gipfel und erkundet Höhlen, während ihr euch vom Rhythmus der Musik zweier schottischer Folk-Bands antreiben lasst.

Ihr seid dabei stets auf der Suche nach der besten Route zu eurem Ziel, dem Leuchtturm eures Onkels. Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, erlebt ihr andere Geschichten und deckt Geheimnisse auf, die mit Moiras Familie verbunden sind. So entspinnt sich eine komplexe Story voller Mythologie und unglaublicher Ereignisse, die auch bei mehreren Durchgängen noch Neues bietet. Bis zum 11. Dezember bekommt ihr im Nintendo eShop übrigens 10 Prozent Rabatt.

While the Iron’s Hot

In While the Iron's Hot müsst ihr Abenteuer bestehen, um zum Meisterschmied zu werden.

Erscheint am: 5. Dezember

While the Iron’s Hot ist eine Mischung aus Adventure und Lebenssimulation im Pixelart-Stil, die beispielsweise an Stardew Valley erinnert, allerdings mit dem Unterschied, dass ihr hier einen Schmiedegesellen spielt. Dieser will seine Kunst perfektionieren, zum Meister aufsteigen und nebenbei auch noch die Ruinen des lange verlassenen Schmiededorfs wieder aufbauen. Dazu erkundet er die Insel Ellian auf der Suche nach Schätzen, Ressourcen und wertvollen Metallen für seine Arbeit.

Kämpfe gibt es dabei nicht, stattdessen stellen sich euch auf euren Abenteuern zahlreiche Hindernisse und Rätsel in den Weg, die sich häufig dadurch überwinden oder lösen lassen, dass ihr das passende Werkzeug schmiedet. Schafft ihr das, deckt ihr nicht nur uralte Geheimnisse auf, die euch auf eurem Weg zum Meisterschmied ein Stück weiterbringen, sondern macht auch Bekanntschaft mit vielen schrulligen Charakteren, mit denen ihr euch anfreunden könnt.

Born of Bread

1:26 Born of Bread: Das 'Paper Mario'-like mit dem Brotteig kommt noch 2023

Erscheint am: 5. Dezember

Born of Bread kombiniert Action-Adventure und Taktik-Rollenspiel miteinander und fällt schon auf den ersten Blick durch seine schicke Grafik auf. Diese verbindet 2D-Figuren im Comicstil mit detaillierten 3D-Umgebungen. Ihr spielt einen aus Brot geformten Golem, der eine sich seit Jahrtausenden anbahnende Katastrophe verhindern soll. Dazu muss er sich auf eine weite Reise begeben und unterwegs Mitstreiter suchen, die ihn im Kampf unterstützen.

Das innovative Kampfsystem ist zwar rundenbasiert, aber dennoch erstaunlich temporeich und testet eure Reaktionsschnelligkeit sowie eure Geschicklichkeit. Daneben besteht das Gameplay aus Platforming, kleinen Rätseln und der Erkundung einer Welt voller Wunder, skurriler Figuren und witziger Dialoge. Falls ihr vor dem Kauf erst mal Probe spielen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo.