Microsoft enthüllt neue Xbox-Konsole: Series X ohne Laufwerk kommt noch 2024

Am Xbox Games Showcase 2024 wurden diese drei Modelle gezeigt.

Am Xbox Games Showcase 2024 wurde soeben eine neue Konsole angekündigt. Sie trägt den Namen Xbox Series X/S Digital und erscheint ohne Laufwerk und bleibt ihrem Namen treu: Sie soll damit vollständig digital funktionieren.

Hier könnt ihr einen Blick auf die verschiedenen Versionen werfen:

Die Xbox Series X/S Digital wird es jeweils in den Farben “Robot White“ und in der Special Edition in “Galaxy Black“ geben. Bis jetzt scheinen die weißen Modelle eine 1TB SSD verbaut zu bekommen, während die SSD der Special Edition 2TB groß sein wird.

Die Xbox Series X/S Digital erscheint noch voraussichtlich dieses Jahr.