Xbox Showcase im Juni 2024: Alle Ankündigungen des Events

Hier sind alle wichtigen Infos zum Xbox Showcase.

Der große Xbox-Showcase im Juni 2024 ist vorbei und hatte wirklich jede Menge spannende Ankündigungen im Gepäck. Wir fassen euch alle wichtigen Spiele, Trailer und Neuigkeiten hier übersichtlich zusammen.

Das waren die Highlights des Xbox Showcases

Call of Duty Black Ops 6

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

In der Direct gab es gleich 25 Minuten neue Infos zur Kampagne, dem Multiplayer und dem rundenbasierten Zombies-Modus von Call of Duty Black Ops 6 zu sehen. Unter anderem wird diesmal das Movement überarbeitet, sodass ihr in jede Richtung sprinten, sliden und hechten könnt.

Der Release von Black Ops 6 ist am 25. Oktober und das Spiel landet direkt Day One im Game Pass.

Alle Infos zum Spiel fassen wir euch hier zusammen:

Doom: The Dark Ages

1:55 DOOM: The Dark Ages zeigt erstes Gameplay im Mittelalter-Setting

Ein neuer Doom-Teil wurde offiziell enthüllt. Diesmal gibt es allerdings ein Mittelalter-Setting. Doom: The Dark Ages erscheint 2025 und Day One im Game Pass.

Hier könnt ihr mehr Infos finden:

State of Decay 3

3:10 State of Decay 3: Im Reveal-Trailer stellt ihr euch im Koop einer bedrohlichen Zombieapokalypse

Das Zombie-Spiel wurde schon vor einigen Jahren angekündigt, dann wurde es allerdings still darum. Jetzt meldet sich State of Decay 3 mit einem neuen Trailer zurück. Einen Release gibt es noch nicht, aber es wird Day One im Game Pass erscheinen.

Mehr Infos bekommt ihr hier:

Dragon Age: The Veilguard

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Auch zu Dragon Age: The Veilguard (ehemals Dreadwolf) gab es einen neuen Trailer, der vor allem die neuen Companions vorgestellt hat. Einen genauen Release gibt es noch nicht, aber zumindest einen Zeitraum: Herbst 2024.

Starfield: Shattered Space

3:06 Starfield stellt ersten DLC in Trailer vor, der noch dieses Jahr erscheint

Der Starfield-DLC hat einen ersten richtigen Trailer mit Gameplay bekommen, der mit ziemlich düsterer Stimmung anmutet. Einen konkreten Release gibt es allerdings noch nicht.

Hier könnt ihr mehr dazu nachlesen:

Clair Obscur: Expedition 33

Neu enthüllt wurde mit Clair Obscur: Expedition 33 ein RPG, das deutlich von klassischen, japanischen Fantasy-Rollenspielen und Action-Titeln inspiriert ist. Es kommt 2025 auf Xbox Series X/S (Day One im Game Pass), PC und PS5.

South of Midnight

4:09 South of Midnight: Erster Gameplay-Trailer des Action-Adventures überrascht mit Stop-Motion-Optik

South of Midnight wurde bereits letztes Jahr beim Xbox Showcase angekündigt. Jetzt gab es einen neuen Trailer, der erstmals Gameplay zum Actionspiel in den Sümpfen des amerikanischen Südens gezeigt hat. Interessant wirkt dabei auch die Optik, die ein wenig an Stop-Motion-Grafik erinnert.

Mehr Infos zum Spiel gibt's hier:

Metal Gear Solid Alpha

2:18 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigt erstes Gameplay - und sieht großartig aus

Zum Remake von Metal Gear Solid 3 gab's einen neuen Trailer, der jetzt auch erstes Gameplay gezeigt hat. Ein Releasedatum fehlt allerdings noch.

Perfect Dark

3:27 Perfect Dark-Trailer zeigt Gameplay mit der Agentin Joanna Dark

Auch zu Perfect Dark gab es endlich einen neuen Trailer zu sehen, der gleich mehrere Minuten Gameplay gezeigt hat. Der Release ist noch unbekannt, aber natürlich kommt es Day One in den Game Pass.

Hier gibt's mehr Infos:

Diablo 4-DLC

3:42 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt das komplette Intro und es ist verstörend

Auch zum Diablo 4-DLC Vessel of Hatred gab es einen neuen Trailer. Der hatte allerdings kein Gameplay in petto, sondern zeigt die Opening Cinematic der Erweiterung. Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024.

Hier könnt ihr mehr dazu nachlesen:

Fable

2:44 Fable: Erstes Gameplay und Release-Zeitraum im Trailer

Zu Fable gab es ebenfalls einen neuen Trailer, der weniger kryptisch als beim letzten Mal ausfällt und erstmals auch Gameplay zeigt! Der Release ist 2025 im Game Pass.

Mehr könnt ihr hier nachlesen:

Flight Simulator 2024

2:33 Microsoft zeigt frisches Bildmaterial zum neuen Flight Simulator und enthüllt das Release-Datum

Natürlich darf auch Flight Simulator beim Xbox Showcase nicht fehlen und hat einen neuen Trailer samt neuer Missionen für den 2024er-Ableger bekommen. Release ist am 19. November im Game Pass.

Atomfall

Atomfall ist das neue Spiel der Sniper Elite-Macher. Der Shooter mit sowjetischem Flair erscheint 2025.

Mehr zum Spiel könnt ihr hier nachlesen:

Life is Strange: Double Exposure

1:59 Neues Life is Strange angekündigt: In Double Exposure kehrt Max zurück - aber anders als ihr denkt

Die Life is Strange-Reihe geht weiter, nämlich mit einem neuen Ableger von Deck Nine. Diesmal geht die Story von Max in Life is Strange: Double Exposure am 29. Oktober 2024 weiter.

Indiana Jones und der große Kreis

5:29 Indiana Jones and the Great Circle zeigt einen Trailer, der fast schon ein eigener Kurzfilm ist

Darauf dürften viele von euch gewartet haben: Indiana Jones und der große Kreis hat einen neuen Trailer mit jeder Menge Gameplay und Story bekommen. Der Release wurde allerdings noch nicht enthüllt, soll aber noch 2024 sein.

Assassin's Creed: Shadows

1:58 Assassin's Creed Shadows zeigt erstes Gameplay

Für Assassin's Creed: Shadows gab es auch einen neuen Trailer mit erstem Gameplay zu sehen. Mehr dürften wir morgen bei der Ubisoft Forward erfahren.

Hier könnt ihr mehr dazu nachlesen:

2:20 Gears of War: E-Day - Prequel zum Xbox-Klassiker mit actionreichem Cinematic-Trailer angekündigt

Auch die Gears of War-Reihe kehrt mit dem neuen Ableger E-Day zurück. Diesmal gibt es allerdings keine Fortsetzung, sondern ein Prequel, das sich im Cinematic Trailer gezeigt hat. E-Day hat noch keinen Release, erscheint aber im Game Pass.

Mehr Infos bekommt ihr hier:

Digitale Xbox Series X

Neben all den Spieleankündigungen gab es auch Hardware-News: Nämlich eine neue digitale Series X und eine Special Edition mit 2 TB Speicher. Zum gemunkelten Xbox-Handheld gab es dagegen nichts zu sehen.

Mehr Infos dazu lest ihr hier:

Diese Ankündigungen gab es ebenfalls beim Xbox Showcase:

Fallout 76: Skyline Valley kommt am 12. Juni 2024 und lässt euch erstmals als Ghoul spielen.

Skyline Valley kommt am 12. Juni 2024 und lässt euch erstmals als Ghoul spielen. World of Warcraft : The War Within erscheint am 26. August 2024.

: The War Within erscheint am 26. August 2024. Sea of Thieves hat einen Trailer zu Season 13 bekommen, die am 25. Juli startet.

hat einen Trailer zu Season 13 bekommen, die am 25. Juli startet. Flintlock: The Siege of Dawn : Das actiongeladene Soulslite hat einen Release am 18. Juli 2024.

: Das actiongeladene Soulslite hat einen Release am 18. Juli 2024. Age of Mythology erscheint jetzt auch auf Konsolen, nämlich am 4. September 2024.

erscheint jetzt auch auf Konsolen, nämlich am 4. September 2024. Fragpunk : Der Multiplayer-Shooter mit Karten-Deck-Mechanik erscheint 2025.

: Der Multiplayer-Shooter mit Karten-Deck-Mechanik erscheint 2025. Winter Burrow : Das Adventurespiel, in dem ihr eine kleine Maus spielt, erscheint Anfang 2025 im Game Pass.

: Das Adventurespiel, in dem ihr eine kleine Maus spielt, erscheint Anfang 2025 im Game Pass. Die Coming-of-Age Story Mixtape kommt 2025.

kommt 2025. Elder Scrolls Online: Gold Road erscheint am 18. Juni.

Gold Road erscheint am 18. Juni. Mecha Break bekommt im August 2024 eine Beta und erscheint 2025.

bekommt im August 2024 eine Beta und erscheint 2025. Wuchang Fallen Feathers : Das asiatisch angehauchte Action-Adventure erscheint 2025.

: Das asiatisch angehauchte Action-Adventure erscheint 2025. Avowed hat ebenfalls einen neuen Trailer aber noch kein Releasedatum bekommen.

hat ebenfalls einen neuen Trailer aber noch kein Releasedatum bekommen. Stalker: Heart of Chornobyl hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen und erscheint am 5. September 2024.

Und das waren alle Ankündigungen des großen Xbox Showcases! Auf der zweiten Seite dieses Artikels findet ihr unseren Live-Ticker, mit dem wir die Show live für euch begleitet haben.

Aber jetzt ist natürlich die GamePro-Community gefragt: Wie hat euch der große Xbox Showcase in diesem Jahr gefallen? Welches Spiel war euer Favorit oder hat euch ein Titel gefehlt?