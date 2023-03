Neuer Amazon Fire TV: QLED 4K Smart TV schon vor Release bis zu 33% günstiger im Angebot

Amazon neue 4K Fire TVs könnt ihr jetzt mit großem Rabatt vorbestellen.

In Nordamerika bietet Amazon schon längst eigene Fernseher mit dem komfortablen und vielseitigen Fire TV Betriebssystem an, in Deutschland gab es solche 4K Smart TVs hingegen bislang nur durch Dritthersteller. Das ändert sich jetzt: Am 12. April bringt Amazon die hauseigene Fire TV-4-Serie in Deutschland auf den Markt, am 1. Juni folgt dann der hochwertige Amazon Fire TV Omni QLED. Zur Markteinführung gibt Amazon bis 9 Uhr am 11. April bis zu 33 Prozent Rabatt auf die neuen Modelle. Hier findet ihr sie:

Mit Fire TVs profitiert ihr nicht nur vom hervorragenden App-Support, den Amazons Betriebssystem bietet, sondern könnt auch durch die mitgelieferte Sprachfernbedienung die Alexa-Sprachsteuerung nutzen. Der Amazon Fire TV Omni QLED bietet darüber hinaus auch eine ziemlich hohe Bildqualität zu einem dank Preorder-Rabatt erstaunlich günstigen Preis. Hier der Überblick über die Rabatte bei allen vier Größen:

43 Zoll: 399€ statt 599,99€ (33% Rabatt)

50 Zoll: 479€ statt 699,99€ (32% Rabatt)

55 Zoll: 549€ statt 799,99€ (31% Rabatt)

65 Zoll: 799€ statt 999,99€ (20% Rabatt)

Wie gut ist der neue Amazon Fire TV Omni QLED?

Der Amazon Fire TV Omni QLED bietet eine gute Bildqualität zu einem erstaunlich günstigen Preis.

In den USA ist der Amazon Fire TV Omni QLED schon Ende letzten Jahres erschienen. Sofern es bei der deutschen Version keine Änderungen gibt, lässt sich die Leistung daher schon sehr gut einschätzen:

QLED und FALD: Bei der Bildqualität schneidet der Fire TV Omni QLED für seinen Preis hervorragend ab. Durch sein VA-Panel hat er ohnehin schon einen sehr hohen Kontrast, der durch Full Array Local Dimming (FALD) weiter gesteigert wird. Bei FALD wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. An OLED-TVs kommt der neue Fire TV damit zwar trotzdem nicht heran, er ist aber zumindest nicht allzu weit von deren Qualität entfernt. Hinzu kommt die QLED-Technik, die durch eine besondere Filterschicht für eine verbesserte Farbdarstellung sorgt.

Gaming mit geringem Input Lag: Was Gaming-Features angeht, schneidet der Amazon Fire TV Omni QLED nicht ganz so beeindruckend ab, da er nicht über ein 120-Hz-Display verfügt und dementsprechend auch kein richtiges HDMI 2.1 bietet. Trotzdem ist der Input Lag mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig und VRR (Variable Refresh Rate) sowie ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Sofern ihr kein Problem damit habt, dass ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt, dürftet ihr also sehr zufrieden sein.

Alternative: Die günstige Amazon Fire TV-4-Serie

Die Amazon Fire TV-4-Serie ist die günstigere Alternative zum Fire TV Omni QLED.

Wie gesagt, könnt ihr neben dem Omni QLED auch die günstigere und schon am 12. April erscheinende Amazon Fire TV-4-Serie im Angebot bekommen. Für 43 Zoll bezahlt ihr hier beispielsweise nur 349€ statt 499,99€. Auch dieser 4K Smart TV bietet gute Qualität für sein Geld, ihr müsst aber sowohl auf die verbesserte Farbdarstellung durch QLED als auch auf den durch Local Dimming erhöhten Kontrast verzichten.

Bei den Gaming-Features fehlt zudem VRR. Da der Preisunterschied nicht sehr groß ist, würden wir euch deshalb eher zum teureren Omni QLED raten. Wenn ihr aber einfach nur einen günstigen Fire TV wollt und nicht bis Juni warten möchtet, macht ihr mit der Fire TV-4-Serie nichts falsch.

Amazon hat gestern übrigens nicht nur die neuen Fire TVs, sondern auch den Start der Amazon Frühlingsangebote am 27. März angekündigt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: