Disney+ bekommt einen neuen Anime, den ihr sonst noch nirgends schauen könnt

Fuuko Izumo mit ihrer ironischen Good Luck Mütze. (Bild: © SHUEISHA/ Disney+)

Streaming-Anbieter Disney+ hat sich die exklusiven Rechte für den neuen Komödien-Anime Undead Unluck gesichert, der bereits im Oktober in Japan erschienen ist, aber erst jetzt in Deutschland verfügbar ist. Die Anime-Serie kann ab sofort auf der Webseite im Originalton mit deutschen Untertiteln gestreamt werden.

Was ist Undead Unluck?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Undead Unluck basiert auf der gleichnamigen Mangareihe vom japanischen Zeichner und Autor Yoshifumi Tozuka. Der Manga wird seit Januar 2020 in Shueisha’s wöchentlichem Shonen Jump Magazin veröffentlicht und umfasst derzeit neunzehn Bände. Die Anime-Adaption wird von David Production und TMS Entertainment produziert und ist ab sofort auf Disney+ verfügbar.

Um was geht’s? Undead Unluck erzählt von der 18 Jahre alten Fuuko Izumi, die mit der Kraft des Unglücks verflucht ist. Ihre Kraft bringt jedem, der mit ihr in Kontakt kommt, extremes Unheil und Unglück. Als sie es mit ihrem Fluch nicht mehr aushält, versucht sie sich das Leben zu nehmen, trifft jedoch kurz davor auf Andy, einen sogenannten Undead – also jemand, der nicht sterben und jegliche Verletzungen regenerieren kann.

Zusammen entscheiden sie sich dazu, der Organisation “die Union” beizutreten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt vor unbekannten Phänomenen zu schützen. Im Laufe der Geschichte decken die beiden die Mysterien der Welt auf, während sie auf der Suche nach dem “allerbesten Tod” sind.

Andere Animes exklusiv auf Disney+

Hier ist eine Liste von weiteren Animes, die ihr bei Disney+ ab sofort exklusiv anschauen könnt:

Bleach (2004 - 2012)

Bleach: Thousand Year Blood War

Tokyo Revengers

Star Wars: Visionen

Bright Sun - Dark Shadows

Tengoku - Daimakyo

Time Machine Blue

Heavenly Delusion

Sand Land

Twisted Wonderland

Black Rock Shooter: Dawn Fall

In letzter Zeit haben verschiedene Streamingdienste Animes in ihr Programm aufgenommen und Animes an sich gewinnen mehr an Popularität auf der ganzen Welt. Das führt dazu, dass immer mehr Mangas eine Adaption bekommen, wie zuletzt Undead Unluck oder Solo Leveling, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Die Zukunft sieht also rosig aus für Anime-Fans.

Wie ist eure Meinung zur Anime-Adaption von Undead Unluck und welche Animes auf Disney+ erwecken euer Interesse?