Neuer Toriyama-Anime: Dieser Manga vom Dragon Ball-Schöpfer bekommt jetzt eine Serie

Die Hauptcharaktere im angekündigtem Spiel: Sheriff Rao auf einem Panzer, Thief (links) und Beelzebub (rechts). (Bild: ©Bandai Namco)

Vor einigen Monaten wurde auf der New Yorker Comic-Con ein neuer Anime aus dem Dragon Ball-Universum angekündigt: Dragon Ball Daima. Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung von Akira Toriyama in diesem Jahr, denn auch die Anime-Film-Adaption seines Mangas "Sand Land" ist seit August im japanischen und seit dem 8. November in deutschen Kinos zu sehen.

Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich zum Anime-Film soll Sand Land im Jahr 2024 auch eine Anime-Serie namens Sand Land: The Series bekommen.

Die Handlung

Darum geht’s: Sand Lands Handlung spielt in einer post-apokalyptischen Zukunft, in der die Erde durch endlose Kriege zu einem einzigen Staubplaneten geworden ist. Der König der Menschen ist im Besitz der einzigen existierenden Wasserquelle auf dem Planeten und verkauft das Wasser zu unmenschlichen Preisen an das Volk.

Promobild zur Ankündigung der Anime-Serie. (Bild: © Studio Sunrise/Akira Toriyama/Disney+)

Sheriff Rao ist sich jedoch sicher, dass eine andere verborgene Wasserquelle existiert und bittet dabei den König der Dämonen um Hilfe. Zusammen mit dessen Sohn Beelzebub und einem Meisterdieb namens Sheef macht sich Rao auf eine abenteuerliche Reise und stellt sich Drachen, Banditen und sogar der Armee des Königs der Menschen entgegen.

Der Unterschied zwischen Serie und Film

Die offizielle Webseite zu Sand Land hat bestätigt, dass die Anime-Serie direkt an die Geschehnisse im Film anknüpfen und fortsetzen wird. Auch werden einige bestimmte Szenen direkt aus dem Manga adaptiert und die geschnittene Szene aus dem Film gezeigt. Fans des Mangas dürfen sich also auf die kommende Anime-Adaption freuen.

Wann und wo erscheint das neueste Werk "Sand Land" von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama?

Die neue Anime-Serie zum Manga und Film erscheint zunächst exklusiv auf Disney + – in Japan im Frühjahr 2024 und zu einem späteren Zeitpunkt auch weltweit.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Toriyamas neuestem Werk oder gilt ihre Aufmerksamkeit Dragon Ball Daima? Hier findet ihr alle Informationen zum Release und Story von Dragon Ball Daima.