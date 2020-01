Ab heute Abend bis zum 19. Januar gilt der neue Saturn-Prospekt. Dieser enthält Sonderangebote aus allen Bereichen, von Waschmaschinen und Küchengeräten über Smartphones, Fernseher und Notebooks bis hin zu Filmen und Videospielen. Hier stellen wir euch einige der für Gamer interessantesten Deals vor.

3 Spiele für 49€

Für die Dauer der Aktion könnt ihr drei Spiele für Xbox One oder PS4 für 49€ bekommen. Zur Auswahl stehen über 200 Titel, darunter auch einige AAA-Produktionen aus 2019 wie The Division 2, Kingdom Hearts 3, Rage 2 und Far Cry New Dawn. Zur Übersicht geht es hier:

3 Spiele für PS4 oder Xbox One für 49€ bei Saturn

Bei MediaMarkt laufen übrigens gerade zwei ähnliche Aktionen, die aber schon am 13.1. um 8 Uhr morgens enden. Diese findet ihr hier:

Xbox One X + Jedi: Fallen Order

Außerdem gibt es im Prospekt ein Bundle mit der Xbox One X und dem Actionhit Jedi: Fallen Order für 299,99€. Einmalig ist das Angebot nicht, das Bundle gab es bei Saturn erst kürzlich zum selben Preis. Trotzdem sind 299,99€ ein guter Deal, Saturn ist damit laut Vergleichsportalen momentan der günstigste Anbieter.

Xbox One X + Jedi: Fallen Order für 299,99€

Samsung 4K-TV mit 50 Zoll für 388€

Den 4K-Fernseher Samsung UE50RU7179 mit 50 Zoll bekommt ihr für 388€. Auch in diesem Fall ist Saturn laut Vergleichsportalen momentan der günstigste Anbieter. Der Samsung RU7179 ist gerade bei Gamern beliebt, aufgrund seines niedrigen Input Lags von knapp 11 ms im Gaming-Modus. Auch ansonsten bietet dieses Modell für den Preis eine gute Bildqualität. Vom Sound hingegen sollte man nicht zu viel erwarten, aber das gilt auch für viele teurere 4K-TVs.

Samsung UE50RU7179 (4K, 50 Zoll) statt 445,99€ für 388€

Micro-SDs für Nintendo Switch

Auch für Switch-Besitzer gibt es ein interessantes Angebot: Die mit einer Geschwindigkeit von 100 MB/s bestens für die Switch geeignete Speicherkarte SanDisk Ultra gibt es in der Version mit 200 GB für günstige 24€. Ein sogar noch etwas besserer Deal ist jedoch die Variante mit 400 GB, die ihr schon für 47€ bekommt.

SanDisk Ultra 400 GB für 47€

Weitere Angebote im Saturn-Prospekt

Der aktuelle Saturn-Prospekt hat noch einiges mehr zu bieten. Unter den Smartphones ist beispielsweise das Google Pixel 4 XL von 899€ auf 749€ reduziert. Falls euer Budget das nicht hergibt, ist das Samsung Galaxy A20e für 145€ ein recht gutes Angebot. Außerdem könnt ihr drei Filme auf Blu-ray oder DVD für zusammen 10€ bekommen, wobei ca. 130 Titel zur Auswahl stehen.

Die Übersicht über sämtliche Angebote im neuen Saturn-Prospekt findet ihr hier:

Alle Angebote im neuen Saturn-Prospekt