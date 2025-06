Das könnte der beste PS5-Shooter 2025 werden! Warum ihr euch die verschiedenen Editionen dieses Action-Krachers genau ansehen solltet

Bei diesem First Person Shooter lohnt es sich wirklich, einen Blick auf die Inhalte der Deluxe Editions zu werfen.

2025 hat bereits eine Reihe toller Spiele hervorgebracht, aber für Fans von First Person Shootern war das Jahr bislang noch eher schwach. Das könnte sich ändern, wenn am 12. September Borderlands 4 erscheint. Den Action-Blockbuster könnt ihr jetzt bei Amazon für PS5 und Xbox Series vorbestellen, und zwar mit der üblichen Preisgarantie. Wenn der Preis vor dem Release noch sinkt, zahlt ihr also automatisch weniger:

Neben der Standard-Version könnt ihr für 20€ mehr auch eine Deluxe Edition bekommen, welche euch nicht nur zusätzliche kosmetische Gegenstände, sondern auch Inhalte mit echtem spielerischem Wert bietet. Durch das Kopfgeld-Pack-Bundle bekommt ihr nämlich vier zusätzliche Gebiete mit eigenen Missionen und Bossgegnern. Außerdem sind zusätzliche Fahrzeuge, Waffen und Ausrüstungsgegenstände enthalten:

Für weitere 30€ mehr bekommt ihr die Super Deluxe Edition. Diese enthält neben allen Inhalten der Deluxe Edition auch das Kammer-Jäger-Pack mit zwei Story-Erweiterungen, zwei neuen Kartenregionen und zwei zusätzlichen spielbaren Kammerjägern sowie das Kunstvolle Orden-Pack mit verschiedenen Skins und weitere Extras. Bei dieser Edition empfehlen wir euch, lieber bei MediaMarkt statt bei Amazon zu kaufen, denn dort bekommt ihr ohne Aufpreis ein Steelbook mit dazu geliefert:

Wie gut wird Borderlands 4?

1:38 Der neue Borderlands 4-Trailer von der State of Play

Autoplay

Wir konnten Borderlands 4 bereits ein paar Stunden ausprobieren und können daher sagen: Am Grundprinzip des Loot-Shooters hat sich wenig geändert, was Fans der Reihe freuen dürfte. Das Gunplay macht dank der vielen effektvollen Waffen und des guten Treffer-Feedbacks auch diesmal wieder eine Menge Spaß und die Suche nach immer besserer Ausrüstung dürfte erneut lange motivieren.

Geändert hat sich hingegen die Tonlage des Spiels: Zwar bietet Borderlands 4 noch immer den typischen Comic-Look und makabren Humor, es ist jedoch etwas zurückhaltender als der sehr überdrehte Vorgänger und soll gar ein wenig düster und dystopisch werden. Neu ist zudem die höhere Beweglichkeit unserer Spielfigur, zu welcher der neue Enterhaken eine Menge beiträgt. Borderlands 4 spielt sich dadurch ein gutes Stück flotter, was uns beim Anspielen gut gefallen hat.