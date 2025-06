Dieses neue PS5-Rollenspiel dürfte der beste Fallout-Ersatz des Jahres werden: Sichert euch jetzt frühen Zugang!

Eine spannende Welt, makaberer Humor und reichlich First-Person-Action: Dieses Spiel dürfte Fans von RPG im Fallout-Stil besser bedienen als jedes andere in diesem Jahr.

Lust auf ein Action-Rollenspiel im Fallout-Stil, mit Egoperspektive, Schusswaffen, einer spannenden Spielwelt und makaberen Szenen? Dann dürfte dieses Spiel euren Wünschen so nahe kommen wie wohl kein anderes in diesem Jahr: Am 29. Oktober erscheint das von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) entwickelte The Outer Worlds 2. Bei Amazon könnt ihr die PS5-Version ab jetzt vorbestellen:

Neben der Standard Edition könnt ihr euch auch die Premium Edition sichern, die euch für 20€ mehr fünf Tage früheren Zugang zum Spiel sowie den DLC-Pass mit zwei später erscheinenden Story-Erweiterungen liefert. Außerdem bekommt ihr hier ein Paket mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen sowie den Soundtrack und das digitale Artbook.

Die Premium Edition gibt es auch physisch für Xbox Series X (allerdings ohne Disc und nur als Code in the Box!), während ihr die Standard Edition derzeit nur rein digital für Microsofts Konsole bekommt. Bei Amazon gibt es bei allen verfügbaren Versionen die übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte der Preis vor dem Release-Termin noch sinken, bezahlt ihr automatisch weniger.

Was bietet The Outer Worlds 2?

2:54 The Outer Worlds 2: Neue Welt, noch mehr galaktisches Rollenspiel-Chaos, kommt am 29. Oktober

Autoplay

Am Kern des Spiel scheint sich im Vergleich zum Vorgänger kaum etwas geändert haben: Auch The Outer Worlds 2 ist wieder ein Action-Rollenspiel im Stile der jüngeren Fallout-Teile, mit First-Person-Perspektive und Egoshooter-Gameplay. Dabei wird allerdings mehr auf Humor gesetzt als im endzeitlichen Fallout, außerdem bekommt ihr hier eine buntere und etwas abgedrehte Spielwelt auf fremden Planeten geboten.

Die Welt und auch die Rüstungen von The Outer Worlds sind etwas bunter und schräger als in Fallout. Trotzdem haben die beiden Spielereihen viel gemein.

Diese Spielwelt ist komplett neu und soll ungefähr doppelt so groß sein wie im Vorgänger: Ihr werdet in die Kolonie Arcadia geschickt, in der mit dem Protektorat, einem religiösen Orden und den Großkonzernen verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Währenddessen öffnen sich überall gefährliche Risse, welche die Existenz der gesamten Kolonie bedrohen, aber auch für bestimmte Zwecke genutzt werden könnten.

Das Entwicklerstudio Obsidian (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Avowed) verspricht, dass eure Entscheidungen diesmal große Auswirkungen auf die Spielwelt und den Verlauf der Handlung haben werden. Das gilt natürlich auch für die individuellen Geschichten eurer Gefährten, die ihr auf eurer Reise sammelt und auf deren weiteren Lebensweg ihr entscheidenden Einfluss haben sollt.