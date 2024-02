Super Dragon Ball Heroes stellt neuen Bösewicht vor, der an Cell in seiner mächtigsten Form erinnert

Majin Ozotto taucht im Anime von Super Dragon Heroes auf und bereitet sich auf seine fiesen Machenschaften vor. (Bild: © Toei Animation)

Neben den Kanon-Animes und Mangas zur Dragon Ball-Reihe von Akira Toriyama, gibt es auch einen Spin-off Manga namens “Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission”. Dieses ist ein Sequel zur Super Dragon Ball Heroes-Reihe, die nicht aus der Feder von Akira Toriyama selbst stammt, aber trotzdem Abenteuer von Son Goku und seinen Freunden erzählt.

In diesen Geschichten treffen sie auch auf neue mächtige Gegner, die es in der Haupthandlung von Dragon Ball bis jetzt nicht gab; darunter Majin Ozotto. Er sieht Cell nicht nur ähnlich, sondern scheint auch dessen Fähigkeiten zu besitzen.

Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass seine Fertigkeiten komplett ausgebaut und mächtiger sind, was ihn zu einem tödlichen Gegner für Son Goku und Co. macht.

Die Super Dragon Ball Heroes-Reihe ist ein Anime zum Arcade-Karten-Videospiel “Dragon Ball Heroes” und erzählt somit eine komplette andere Geschichte als Super. Obwohl Heroes nach dem Turnier der Kraft aus Super ansetzt und die Handlung fortsetzt, gilt es nicht als Kanon.

So mächtig wie Majin Ozotto konnte Cell nie werden

Cell besitzt nach wie vor eine der furchteinflößendsten Eigenschaften in der Geschichte der Z-Krieger. Er ist ein biologischer Cyborg, gefertigt aus den Genen mehrerer verschiedener Völker, mächtige Saiyajins und Namekianer.

Er besitzt die Fähigkeit, andere Kreaturen in sich aufzunehmen. In Dragon Ball Z erreicht er seine “perfekte Form”, indem er die zwei Cyborgs C17 und C18 absorbiert.

Aber ab und an kommt er auch an seine Grenzen und es war den Z-Kämpfern möglich, ihn dazu zu bringen, seine Opfer wieder freizugeben und auszuspucken. Auch konnte Cell nicht Meister Kaio absorbieren und sich an seinen Kräften und Fähigkeiten bedienen. Das gilt allgemein für göttliche Wesen.

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten folgen Spoiler zu Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission, besonders aus Kapitel 4 des Mangas.

Dabei teilt Majin Ozotto aber nicht Cells Schwächen und konnte bereits viele andere Lebewesen absorbieren, darunter sogar göttliche Charaktere wie Meister Kaio.

Seine Absorbierungs-Fähigkeit scheint nicht nur grenzenlos zu sein, er ist außerdem auch noch in der Lage, Klone von sich zu erstellen. Diese kann er in alternative Zeitlinien und Dimensionen schicken.

Eine weitere Gemeinsamkeit mit Cell liegt auch in seiner Absicht, mehr als nur pure Zerstörung zu schaffen. Genau wie sein Gegenstück in Dragon Ball Z scheint er nach einer kämpferischen Herausforderung zu suchen.

Darum lädt er Son Goku, Vegeta, Xeno Goku, Xeno Vegeta und Xeno Trunks in seinen Palast ein. Was dann geschieht, ist noch nicht bekannt, da dort das aktuelle Kapitel des Mangas endet.

Seine Kräfte sind interdimensional, haben aber einen Nachteil

Die mächtige Fähigkeit, mit Hilfe seiner Klone in unterschiedlichen Dimensionen reisen zu können und die stärksten Krieger zu finden, um sie zu absorbieren, macht Majin Ozotto extrem gefährlich. Er hat sich bereits die Kräfte von vielen bekannten Gesichtern aus der Hauptreihe einverleibt, wie beispielsweise von Freezer, dem alten Kaioshin, Dragon Ball GTs Baby, Boo und sogar Cell selbst.

Auch die Macht seiner Klone wirkt fast grenzenlos. Sie können sich nämlich in ihre Opfer verwandeln, was bei unseren Helden in den Kämpfen für Verwirrung sorgt.

Einen kleinen Haken haben Majin Ozottos unglaublich starke Fähigkeiten und Klone jedoch. Er kann sich nicht an den Kräften seiner Opfer bedienen, bis sie zu seinem Ursprungskörper zurückkehren.

Habt ihr von diesem Spin-off gewusst und wie steht ihr zu diesem mächtigen neuen Gegner, der eine Mischung aus Cell und Boo ist?