Dragon Ball-Schurke Freezer hat ein reales Vorbild, auf das wir niemals gekommen wären

Freezers reales Vorbild hätten wir so nicht erwartet.

In Dragon Ball Z sind während der Erstausstrahlung im deutschen TV von August 2001 bis Juni 2022 so einige Bösewichte über die Mattscheibe geflimmert. Einer davon ist Freezer, der einen so legendären Status innehat, dass dieser sowohl im 2015 erschienenen Film "Resurrection F" als auch im derzeit laufenden Dragon Ball Super-Manga eine wichtige Rolle spielt.

Die Inspiration für den galaktischen Tyrannen ist aber nicht der reinen Fantasie von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama entsprungen. Stattdessen hat Freezer ein reales Vorbild, das Toriyama selbst als "die schlimmste Art von Menschen" bezeichnet.

Freezer ist ein 'Immobilienhai'

In einem Interview aus dem 1995 veröffentlichten Buch "Dragon Ball Daizenshuu 2: Story Guide" (via Kanzenshuu) erklärte Toriyama, dass die Idee für Freezer zur Zeit der "Bubble Keiki" entstanden ist. Damit ist in Japan die Zeit zwischen 1985 und 1990 gemeint, in der eine (später platzende) Spekulationsblase im Immobilien- und Aktienmarkt herrschte.

In dieser sei der "Immobilienhai die schlimmste Person von allen" gewesen – also prinzipiell Immobilienmakler*innen. Toriyama entschied sich daher den damals aktuellen Schurken für Dragon Ball ebenfalls zu einem solchen Immobilienhai zu machen.

Freezers Hintergrundgeschichte passt auch, denn in Dragon Ball Z wird der Bösewicht nicht nur als eine äußerst sadistische Lebensform dargestellt, sondern führte gewissermaßen auch ein Geschäft durch. Diverse Planeten wurden von Freezer erobert und die Bevölkerung ausgelöscht; darunter auch der Heimatplanet der Saiyajins. Das, was vom jeweiligen Planeten übrig geblieben ist, verscherbelte Freezer wiederum an den jeweils meistbietenden.

Vegetas Zerstörung Dragon Ball Super verrät, was bei Freezers Angriff auf die Saiyajins wirklich passiert ist von David Molke

Welche neuen Bösewichte in der kommenden Anime-Serie Dragon Ball Daima auf uns warten, zeigt bereits ein Trailer. Ob Freezer einen Auftritt haben wird, ist noch nicht bekannt.

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Wer genau die übrige Fläche gekauft hat oder warum Freezer überhaupt Geld braucht, wird allerdings in keinem uns bekannten Medium erwähnt. Vielleicht hat ja das Ginyu-Sonderkommando einfach nur horrende Stundenlöhne?

Was denkt ihr über die Parallelen zwischen Freezer und Immobilenmaklern?