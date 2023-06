Neuer Warzone 2-Patch schwächt das ab, was die neue Vondel-Map eigentlich cool machen sollte

Warzone 2 befindet sich aktuell wie CoD MW 2 in der vierten Season.

Vor knapp zwei Wochen startete Season 4 in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2. Zu den wichtigsten Änderungen gehörte dabei die Einführung einer komplett neuen Warzone-Karte. "Vondel" ist in einer niederländischen Stadt angesiedelt und bietet vor allem viele Wasserwege.

Und diese Map sollte vor allem durch ein neues Element besonders werden. Vorab wurde von Entwickler Raven Software nämlich ein dynamischer Nebel angekündigt, der zufällig auftreten kann und die Sichtverhältnisse auf Teilen der Karte dann enorm erschwert.

Klingt auf dem Papier ganz cool, oder? Die tatsächliche Umsetzung des Nebels im Spiel war es aber offenbar ganz und gar nicht. Viele Spieler*innen beschwerten sich in den vergangenen beiden Woche über das neue Element, etwas in diesem Reddit-Thread mit dem Titel:

"Ich liebe die Vondel-Karte, aber ich finde, sie wäre ohne den dynamischen Nebel besser."

Die oft zu lesende Begründung: Der dynamische Nebel würde den Zufallsfaktor zu stark erhöhen, die Sichteinschränkungen seien zudem an vielen Stellen zu groß.

Entwickler reagiert mit Patch auf Kritik

Entwickler Raven Software hat nun auf diese Kritik reagiert und den Nebel in Vondel Resurgence angepasst. Ein aufgespielter Patch sorgt jetzt dafür, dass die Chance auf den Nebel in den Matches reduziert wird.

Die Reaktionen? Äußerst positiv. Unter dem Tweet bedanken sich viele Spieler*innen für die Änderung, wollen sie aber auch für DMZ-Partien. Dort ist das "Nebelproblem" noch nämlich noch vorhanden. Möglich, dass Raven den Nebel zukünftig komplett entfernen wird – Vondel wäre dann allerdings um eine seiner Besonderheiten ärmer.

Mehr zu Season 4 in CoD MW2 & Warzone 2

Neben Vondel hält die aktuelle Season in CoD MW 2 und Warzone 2 auch noch zahlreiche weitere Neuerungen bereits, darunter etwa 7 Multiplayer-Maps, 2 neue Waffen sowie einen neuen Operator. Warzone 2 wird übrigens zukünftig die einzige Möglichkeit sein, CoD-Battle Royale zu spielen. Denn die Server für den Vorgänger Warzone: Caldera werden im September 2023 abgeschaltet.

Wie findet ihr den Nebel auf Vondel: Hat er euch gestört und begrüßt ihr die Anpassung?