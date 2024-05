Xbox kündigt neuen Accessibility-Controller an, den ihr mit einer Hand bedienen könnt: Alles zu Preis, Release und mehr

Proteus heißt der neue Accessibility-Controller von Xbox, den ihr modular zusammensetzen könnt.

Noch in diesem Jahr will Microsoft einen neuen Accessibility-Controller auf den Markt bringen, der es Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erleichtert, auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC zu spielen. Das Zubehör hört auf den Namen Proteus und hebt sich von herrkömlichen Gaming-Pads dadurch ab, dass ihr die Peripherie ganz nach euren Wünschen modular zusammensetzen könnt.

Preis und Release des Proteus-Controllers für Xbox

Was kostet der Controller? Bei Hersteller ByoWave könnt ihr ihn aktuell für 255 US-Dollar vorbestellen. Inbegriffen ist bereits ein Rabatt von 15%. Zum Release soll der Proteus nämlich für 299 US-Dollar verkauft werden.

Bei Hersteller ByoWave könnt ihr ihn aktuell für 255 US-Dollar vorbestellen. Inbegriffen ist bereits ein Rabatt von 15%. Zum Release soll der Proteus nämlich für 299 US-Dollar verkauft werden. Wann erscheint der Controller? Einen konkreten Release gibt es aktuell noch nicht, geplant ist eine Auslieferung im Herbst 2024.

Hier könnt ihr euch ein paar Bilder des Proteus-Controllers für Xbox anschauen:

Das Besondere am Proteus-Controller

Wir ihr den Bildern oben bereits entnehmen könnt, legt der Proteus vor allem Wert auf Modularität. Heißt, ihr könnt euch die einzelnen Komponenten vom Analogkreuz über die ABXY-Knöpfe bis hin zu den Triggern frei konfigurieren beziehungsweise zusammenstecken. Das ermöglicht auch das Spielen mit nur einer Hand.

Kann ich den Proteus auch an PlayStation- oder Nintendo-Konsolen nutzen? Das ist Stand jetzt leider nicht möglich. Laut Hersteller ByoWave sollen aber sowohl Gespräche mit Sony, als auch Nintendo geführt werden. (via VGC)

Weitere Infos zu Xbox und Barrierefreiheit:

Neues zum Adaptive Controller von Xbox

Im Zuge der Enthüllung des Proteus wurde auch ein Update für Microsofts Adaptive Controller angekündigt, das es fortan jedem Port ermöglicht, bis zu 12 Knöpfe, einen zweiten Stick und einen Rundblickschalter zu unterstützen. Ein Release für das Update steht derweil noch aus.

Zudem sollen einige Xbox-Marken, speziell von Activision-Blizzard, in naher Zukunft neue Accessibility-Updates spendiert bekommen, darunter auch Diablo 4.