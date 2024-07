Neuer Xbox-Titel ist nicht nur kostenlos, sondern lässt euch auch ganz easy 1.100 Gamerscore abstauben

Aimlabs gibt's nun auch auf der Xbox.

Um in Shootern wie Call of Duty, XDefiant oder Counter Strike nicht schon nach wenigen Sekunden ins Gras zu beißen, sind Trainingseinheiten ohne nervige Mitspieler*innen sicher nicht verkehrt. Aimlabs, das eher einem Shooter-Trainingstool als einem Spiel gleicht, hilft uns jetzt auch auf der Xbox Series X/S dabei. Und ganz nebenbei können wir noch entspannt unseren Gamerscore auf der Xbox hochschrauben.

Aimlabs belohnt uns jetzt auf der Xbox für's Shooter-Training

Was ist Aimlabs? Das "Spiel" von State Space Labs ist eine Art Trainingslager für First- und Third-Person-Shooter. Mit Hilfe von diversen Einstellungsmöglichkeiten (auch gezielt für einzelne Shooter), Szenarien, Statistiken und Feedback soll es uns helfen, Fähigkeiten wie Raumklang-Erkennung und Aufmerksamkeit auszubauen. So sollen wir "im Handumdrehen zu einem Ziel-Gott" werden.

Der Trailer zeigt, wie das Ganze aussieht:

1:02 Dieser kostenlose 'Shooter' ist das perfekte Trainingslager für Call of Duty & Co.

Nachdem Aimlabs auf Steam schon mit einem "Sehr positiv" überzeugen konnte, hat das "Spiel" es nun auch auf die Xbox Series X/S geschafft – samt 14 Achievements bzw. Erfolge, die insgesamt 1.100 Gamerscore liefern. Und das recht einfach, wie Spieler*innen auch auf Reddit anmerken.

So können wir mit Aimlabs also nicht nur unsere Treffsicherheit entspannt trainieren, sondern auch noch unseren Gamerscore ganz einfach pushen. Die 14 Erfolge sind recht schnell zu erreichen. Der Xbox-Spieler GRANT XCII hat etwa nach nur 12 Minuten Spielzeit schon 10 der 14 Erfolge erhalten.

Alle Xbox-Achievements von Aimlabs

Welche Erfolge das sind, haben wir euch hier einmal aufgelistet:

Aimer: Favorite your first Task/Playlist in Aimlabs! - 10 G

Play That Back: Watch your first Replay in Aimlabs! - 10 G

Aim Gains: Increase your average on a Task in Aimlabs! - 50 G

Aim Higher: Beat your first highscore in Aimlabs! - 50 G

Optimal Aim: Change your sensitivity! - 80 G

Aim Journey Started: Play your first task - 100 G

Rookie: Complete 50 tasks - 100 G

Hot Shot: Complete 100 tasks - 100 G

Old Guard: Complete 500 tasks - 100 G

Gridshot Grinder: Play Gridshot 3x3 100 times - 100 G

Deadeye: Get 100% accuracy - 100 G

Standout Aimer: Change your profile picture, banner and title! - 100 G

Aim in Style: Change your weapon skin! - 100 G

Target Acquired: Change your target skin! - 100 G

Mehr gibt's gegen Echtgeld: Falls ihr die kostenlose Version von Aimlabs ausprobiert und sie euch überzeugt, könnt ihr weitere Funktionen und Boni auch über die kostenpflichtige Professional Edition freischalten. Die schlägt allerdings mit rund 60 Euro zu Buche. Aber auch die kostenlose Version soll noch um neue Funktionen erweitert werden.

Was haltet ihr von Aimlabs? Ist es ein "Spiel", das ihr auf der Xbox mal ausprobieren werdet? Geht es euch dann eher um das Shooter-Training, oder den Gamerscore?