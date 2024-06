Xbox-Chef will 'keine schleimigen Plattform-Dinge' bei Call of Duty machen - und vergisst dabei die Vergangenheit

Black Ops 6 ist das erste Call of Duty, das unter dem neuen Besitzer Microsoft erscheint.

Seit Oktober 2023 gehört Activision Blizzard zu Microsoft – und damit auch die Call of Duty-Serie. Black Ops 6 ist der erste Serienteil, der unter dem neuen Besitzer erscheint.

Ändern wird sich allerdings wenig. Denn die Sorgen vieler, dass die Shooter-Reihe mit der Übernahme Xbox-exklusiv werden könnte, bestätigte sich nicht. Im Gegenteil: Kommende Teile werden für alle Plattformen erscheinen, auf denen das zuvor der Fall war. Und das offenbar ohne jedwede (zeitliche) Einschränkungen.

Das geht zumindest aus einem aktuellen IGN-Interview mit Phil Spencer hervor. Angesprochen auf mögliche Exklusivitäten sagte Spencer dort:

Wir haben niemandem gesagt, dass man ein Abonnement braucht, wenn man Black Ops kaufen will. [...] Ich möchte euch die Wahl lassen, wie ihr eure Spiele spielt und mit wem ihr spielt, und nicht versuchen, schleimige Plattform-Dinge zu machen, um euch zu zwingen, das zu tun, was ich will. Sie lassen den Spielern die Wahl, was sie tun wollen und mit wem sie spielen wollen."

Phil Spencer via gamespot.com