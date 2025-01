Dieses neue Action-Rollenspiel kassiert gerade Bestnoten auf Steam und ihr könnt es auch auf PS5 und Xbox kostenlos testen

Dieses Spiel solltet ihr euch anschauen, falls ihr Action-RPG-Fans seid.

Die Dynasty Warriors-Reihe fliegt in Europa in der Regel eher unter dem Radar. Sie hat inzwischen zahlreiche Ableger, richtet sich aber mit Fokus auf die chinesische Geschichte eher an ein asiatisches Publikum. Den neuesten Teil, Dynasty Warriors: Origins, solltet ihr euch aber unbedingt mal anschauen, falls ihr gerne in Action-RPGs die Klinge schwingt.

Der Titel sorgt nicht nur unter Steam-Usern für Begeisterung, sondern kommt auch bei der Kritik gut weg. Zudem ist die Demo gerade kostenlos auf PC, PS5 und Xbox-Konsolen verfügbar.

Das neue Dynasty Warriors kommt gut an

Die Dynasty Warriors-Reihe nimmt euch direkt mit aufs geschichtliche Schlachtfeld und dreht sich um die Epoche der Drei Reiche. In dieser Zeit war die Machtstruktur Chinas zerfallen, Kriege und Auseinandersetzungen tobten. Mit Origins geht es dabei mit einem gänzlich neuen namenlosen Protagonisten zum Anfang der Story zurück, sodass der Titel einen guten Einstiegspunkt bietet.

Was aber vor allem gut ankommt und für die meisten ARPG-Fans auch im Vordergrund stehen dürfte, ist der Tiefgang des Kampfsystems. Auch an der Stelle wurde im neuesten Ableger der Reihe noch mal einiges umgekrempelt, um mehr Komplexität zu schaffen. Bei Steam-Usern kommt das richtig gut an und sorgt dafür, dass stolze 94% der aktuell knapp 5000 Wertungen positiv ausfallen.

Auch die internationale Kritik findet Gefallen an dem Titel. Auf Metacritic erzielt Dynasty Warriors: Origins einen Schnitt von 80.

2:02 Dynasty Warriors: Origins - Das Action-RPG kommt zum Launch bei Kritik und Spielern sehr gut an

Autoplay

Ob das Spiel auch für euch taugt, könnt ihr jetzt in einer Demo herausfinden. Die Vollversion kostet euch sowohl auf Steam als auch auf Xbox Series X/S und PS5 knapp 80 Euro.

Erschienen ist der Titel am 17. Januar und entwickelt wird die Reihe von Omega Force. Publisher ist Koei Tecmo, der auch hinter Spielen wie Nioh oder Wo Long (das auch im China der Drei Reiche spielt, aber eine Fantasy-Komponente zufügt) steht. Diese Spiele wurden allerdings von Team Ninja entwickelt.

Das sagt die Kritik

In den internationalen Reviews auf Metacritic werden die beeindruckend inszenierten Schlachten herausgestellt. Die kommen aber vor allem auch in Sachen Kampf-Gameplay richtig gut weg. Lob gibt es zudem für die motivierende RPG-Progression und die Mischung aus strategischem Vorgehen und Action.

Was die Story angeht, so sind Kritiker*innen gemischter Meinung. Während manche Reviews die Story als stimmig erzählten Einstieg in die Geschichte der Drei Reiche empfinden, werden die Dialoge häufig kritisiert. Zudem sind sich fast alle einig, dass die namenlose Hauptfigur sehr blass bleibt.

Was die Performance angeht, so wird von ein paar Framerate-Einbrüchen auf der Standard-PS5 berichtet, grundsätzlich scheint das Spiel jedoch solide zu laufen und auf der PS5 Pro bietet es einen 120 fps-Modus.

Habt ihr euch schon mal mit der Dynasty Warriors-Reihe befasst oder ist sie bisher an euch vorbeigegangen? Werdet ihr jetzt in den neuesten Ableger mal reinschauen?