Jetzt kostenlos: Dieses Action-Spiel für PS5 und Xbox kostete bisher 30 Euro - jetzt könnt ihr den Unreal Engine 5-Titel gratis spielen

Ab sofort kostenlos auf Playstation, Xbox und dem PC.

Sales gibt es heutzutage quasi das ganze Jahr über und wenn wir Spiele nicht direkt zum Release kaufen, können wir häufig schon etwas später eine Menge Geld sparen, wenn wir uns die Games günstig im Angebot schnappen.

Smite 2, für das ihr bis vor ein paar Tagen noch mindestens 30 Euro zahlen musstet, geht aber einen Schritt weiter. Ihr könnt das Spiel jetzt nämlich komplett kostenfrei herunterladen und spielen.

Spiel: Smite 2

Genre: Multiplayer-Action, MOBA

Multiplayer-Action, MOBA verfügbare Plattformen: PS5, Xbox Series, PC (via Steam und EPIC)

Der Nachfolger zum überaus erfolgreichen Smite, das in der vergangenen Konsolengeneration immerhin über 40 Millionen Spielende anzog, befindet sich aktuell zwar noch im Early Access, ohne die Hürde eines Kaufpreises könnte sich ein Blick für Fans von flotten Action-Spielen aber durchaus schon jetzt lohnen.

Das erwartet euch in Smite 2

Bei Smite 2 handelt es sich um ein waschechtes MOBA, in dem wir in 5 vs. 5-Partien in Teams gegeneinander antreten. Anders als in den meisten populären Mobas, wie etwa League of Legends oder DOTA steuern wir unsere Spielfigur aber aus der 3rd-Person-Ansicht. Das soll die Duelle wesentlich immersiver und actionreicher machen.

Dabei übernehmen wir die Kontrolle über einen Gott und schleudern etwa als Zeus Blitze oder gehen mit Loki einen eher heimlichen und hinterhältigen Weg. Durch den gezielten Einsatz unserer Fähigkeiten, die richtige Wahl der Aufwertungen und taktisches Teamplay besiegen wir die gegnerische Mannschaft.

Im Trailer könnt ihr euch das Ganze in Bewegung anschauen:

1:31 Smite 2 ist ab sofort kostenlos auf PS5, Xbox Series und PC spielbar

Trotz spaßigem Spielkonzept, tut sich der Nachfolger seit seinem Release im August 2024 etwas schwer und kam anfänglich nur auf eine überschaubare Menge zeitgleicher Spielender. Diese zeigen sich zudem zwiegespalten, was die ausgeglichene Bewertung auf Steam und die 3,5 Sterne-Wertung im PS Store zeigen.

Gelobt wird dort etwa das Spielgefühl, das sehr nah an den beliebten Vorgänger heranreicht. Kritisiert werden hingegen die Performance und der In-Game-Shop. Immerhin konnte das Spiel nach der Abschaffung der Einstiegshürde wieder mehr Spielende und sogar ein neues All-Time-High von etwas mehr als 15.000 Leuten auf Steam erreichen. Das ist insbesondere für ein Online-Spiel zwar weiterhin nicht sehr hoch, aber dennoch eine deutliche Steigerung, zumal die Tendenz weiter nach oben zeigt.

Was denkt ihr über Smite 2? Werdet ihr das Spiel jetzt, wo es kostenfrei spielbar ist, einmal testen, oder sind reine Multiplayer auch gratis nichts für euch? Verratet es uns in den Kommentaren!