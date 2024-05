Neues Astro Bot direkt mit Release angekündigt - Super Mario bekommt auf der PS5 ordentlich Konkurrenz

Nach den Gerüchten und Leaks war die Überraschung nicht mehr ganz so groß, dass Sony auf der State of Play ein neues Astro Bot-Spiel angekündigt hat, das auch schlicht Astro Bot heißt. Die Freude darüber schmälert das aber nicht. Bereits in wenigen Monaten dürfen wir zusammen mit dem kleinen Astro wieder auf Abenteuerreise gehen. Und im ersten Trailer sieht das schon richtig gut aus – Mario wird sich warm anziehen müssen.

Astro Bot sieht wie eine spaßige Mario-Alternative aus

Bei dem neu enthüllten Astro Bot-Spiel handelt es sich wie schon Astro's Playroom um ein 3D-Jump&Run. Und das sorgt schon im ersten Trailer für gute Laune:

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Wie wir es von dem kleinen Roboter kennen, hüpfen, fliegen, gleiten und kämpfen wir uns durch viele verschiedene und farbenfrohe Welten. Laut dem offiziellen Blogpost sollen wir in über 80 Levels in 6 Galaxien nach der verstreuten Crew suchen, die PlayStation-Spieler*innen sehr bekannt vorkommen dürften.. Uns in den Weg stellen sich über 70 neue Gegnertypen und auch ein paar riesige Bosse.

Was ebenfalls an die 3D-Mario-Spiele erinnert: Astro kann über 15 Fähigkeiten einsetzen, um an sein Ziel zu gelangen. Dazu zählen etwa der Bulldog Booster (lässt uns Feinde, Metall und Glas zertrümmern) oder der Giant Sponge (um Wasser aufzusaugen).

Und wie es sich für Astro Bot gehört, werden auch die Funktionen des DualSense-Controller wieder umfangreich unterstützt, um beispielsweise jeden Schritt spüren zu können.

Wann erscheint das neue Astro Bot? Am 6. September 2024, exklusiv für die PlayStation 5. Die Vorbestellungen starten am 7. Juni.

Die State of Play im Überblick

Alle weiteren Neuankündigungen und Updates der State of Play könnt ihr in unserer oben verlinkten Zusammenfassung nachlesen (inklusive Live-Ticker). Neben Astro Bot gab es beispielsweise noch Silent Hill 2, Monster Hunter Wilds, Dynasty Warriors Origins und Concord zu sehen. Und auch PlayStation VR 2-Spiele waren dabei.

Was sagt ihr zum neue Astro Bot-Spiel? Glaubt ihr, dass es eine würdige Mario-Alternative auf der PS5 abgibt?