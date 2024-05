PS5-Showcase: Sony kündigt neue State of Play endlich an - Termin, Uhrzeit und mögliche Spiele des Events

Sony hat endlich den Termin für den großen PS5-Showcase im Sommer 2024 verraten.

In den letzten Wochen gab es bereits zahlreiche Spekulationen um einen möglichen PlayStation Showcase in den nächsten Wochen. Jetzt hat Sony dem Warten endlich ein Ende bereitet und offiziell den Termin für das nächste Showcase enthüllt – allerdings nicht mit einer großen Show, sondern "nur" einer State of Play.

Wann findet der nächste PlayStation Showcase statt? Am Donnerstag den 30. Mai 2024

Am Donnerstag den 30. Mai 2024 Um wie viel Uhr geht die Show los? Um 23:59 Uhr deutscher Zeit

Um 23:59 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert das Event? ca. 30 Minuten

Hier gibt's die offizielle Ankündigung von Sony auf X:

So schaut ihr den PlayStation Showcase im Livestream

Falls ihr den Showcase live mitverfolgen wollt, könnt ihr das wie üblich über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf Twitch und YouTube tun.

Daneben werden natürlich auch wir den Showcase parallel hier auf GamePro im Live-Ticker begleiten. Wollt ihr also auf dem neuesten Stand sein oder Verpasstes noch einmal nachlesen, könnt ihr bei uns vorbeischauen.

Was zeigt Sony auf seinem großen Showcase?

Ingesamt 14 Titel sollen gezeigt werden, im Tweet heißt es aber nur relativ vage:

Seid live dabei für Neuigkeiten zu PS5- und PS VR2-Titeln inklusive eines Blicks auf Titel von PlayStation Studios, die später in diesem Jahr erscheinen.

Das genau Lineup für den Showcase ist entsprechend noch nicht bekannt und dürfte von Sony bis zum Livestream auch unter Verschluss gehalten werden. Es gibt aber immerhin einige ziemlich wahrscheinliche Kandidaten für das Event.

Ganz oben auf der Liste dürften wohl Silent Hill 2 Remake und der Multiplayer-Shooter Concord stehen. Beide Spiele sollen noch 2024 erscheinen, haben bislang aber kein konkretes Releasedatum. Es wirkt also durchaus wahrscheinlich, dass wir hier einen genauen Termin auf dem großen Showcase bekommen.

1:34 Silent Hill 2 - Erstes Gameplay aus dem Remake sieht richtig schick aus

Abseits davon könnte Sony natürlich auch endlich offizielle Infos zur PS5 Pro teilen. Dank Leaks wissen wir schon einiges zum möglichen Release und den Specs der gemunkelten Konsole, offiziell enthüllt wurde sie allerdings bislang nicht.

Außerdem gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Spiele, die bereits vor der Ankündigung für den PS5-Showcase geleakt oder wahrscheinliche Kandidaten dafür sind:

So oder so können wir natürlich mit ziemlicher Sicherheit mit neuen (Gameplay-)Trailern, Release-Terminen, weiteren Updates und vermutlich sogar der ein oder andere Neuankündigung rechnen. Was genau uns erwartet, müssen wir aber noch abwarten.

Jetzt seid ihr gefragt: Was erhofft ihr euch von der kommenden State of Play?