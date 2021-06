Ein neues Digimon-MMORPG ist in Arbeit und erinnert an die beste Staffel

Mit Digimon Super Rumble ist ein neues MMORPG bei Move Games in Arbeit. Das koreanische Studio hat in der Vergangenheit mit Digimon Battle Online und Digimon Masters bereits zwei im Digimon-Universum angesiedelte MMOs herausgebracht. Viel ist über das Spiel bislang noch nicht bekannt, allerdings wissen wir schon, dass das Spiel in der Unreal Engine 4 entwickelt wird und auch die ersten Screenshots geben ein paar Hinweise.

Charaktere und Schauplätze aus der ersten Staffel

So ist das Spiel wohl an die erste - und damit für viele auch beste - Staffel der Digimon-Serie angelehnt und soll uns bekannte Charaktere und Orte wiedersehen lassen, aber auch vollkommen neue Charaktere und Handlungsstränge liefern.

Fans dürfte gleich beim ersten Blick auf die veröffentlichten Screenshots einiges bekannt vorkommen. So sind nicht nur die sieben Starter-Digimon zusammen mit Gennai, sondern auch Orte aus der Serie zu erkennen. So lassen sich etwa der Strand mit den Telefonzellen oder eine Spielzeugstadt, die an die Stadt des Ewigen Anfangs erinnert, entdecken.

In der Galerie könnt ihr euch die besagten Bilder einmal genau anschauen und selbst auf Detailsuche gehen:

Digimon Super Rumble - Erste Screenshots zum neuen MMORPG ansehen

Auf einem weiteren Bild ist aber auch ein vollkommen neuer Charakter zusammen mit Patamon zu sehen. Natürlich könnte es sich dabei um eine der oben erwähnten neuen Charaktere handeln - denkbar wäre allerdings auch, dass das Spiel einen Charakter-Editor enthalten wird, mit dem wir unsere Digiritter ganz individuell bauen können. Dagegen könnte allerdings sprechen, dass die aus der Serie bekannten Tai und Agumon auf mehreren der Screenshots ebenfalls zu sehen sind. Aktuell können wir also nur abwarten und spekulieren.

Wann erscheint Digimon Super Rumble? Einen Release-Termin für das Spiel gibt es noch nicht. Ebenso wenig ist klar, ob und für welche Plattformen das Spiel überhaupt in Deutschland erscheinen wird, da es bisher nur für Korea angekündigt wurde. Da jedoch auch Digimon Battle Online und Digimon Masters einige Jahre nach ihrem originalen Release international veröffentlicht wurden, stehen die Chancen zumindest gut, dass wir Agumon, Gabumon und co. auch hierzulande spielen können.

Digimon Survive noch dieses Jahr

Die Ankündigung kommt passend zum Reboot der ersten Digimon-Staffel, die derzeit in Japan läuft. Allerdings müssen Fans auch hier noch immer auf einen Release-Termin der Serie in Deutschland warten.

Bessere Chancen könnten sie mit dem rundenbasierten Rollenspiel Digimon Survive haben. Zwar hat das Spiel noch kein genaues Datum für die Veröffentlichung, aber immerhin soll es noch in diesem Jahr erscheinen.

Was wünscht ihr euch von einem neuen Digimon MMO?