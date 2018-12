Ubisoft hat überraschend einen Teaser für ein neues Spiel der Far Cry-Reihe veröffentlicht, das uns wohl in ein postapokalyptisches Setting versetzt. Ob es sich hierbei um Far Cry 6 handelt oder um ein Spin-off wie Far Cry Primal verrät der Teaser noch nicht.

Hier der Teaser:

Was der Teaser über Far Cry (6) offenbart

Es wird wohl postapokalyptisch: Im Trailer sehen wir, wie eine Atombombe einschlägt und Teile der Welt von Flammen verschlungen werden, während uns eine Erzählstimme vom Untergang der Welt und der Entstehung einer neuen Welt erzählt. Der neue Serienteil wird wohl postapokalyptisch.

Bauen wir Waffen selbst? Im Teaser sehen wir ebenfalls eine Sägeblätter verschießende Armbrust. Möglich, dass wir diesmal Waffen und Equipment selbst bauen und modifizieren können. Ähnlich wie in Fallout 76 oder Borderlands.

Wann das neue Far Cry erscheint, verrät der Teaser-Trailer noch nicht. Ebenso wenig den vollständigen Titel. Die vollständige Enthüllung soll während der Game Awards 2018 passieren, die am 7. Dezember stattfindet.

Mehr zu Uhrzeit und Livestream der Game Awards findet ihr hier:

Schaut hier die TGA 18 live

Wann es losgeht und was gezeigt werden könnte

So reagieren Fans aufs neue Far Cry

Das postapokalyptische Setting motiviert viele Spieler auf reddit, den kommenden Shooter mit Bethesdas Endzeit-RPG Fallout 76 zu vergleichen. Schließlich ist hier die Welt ebenfalls durch den Einsatz von Atombomben untergegangen. "Far Cry: Fallout", scherzen Spieler bereits, noch unwissend darüber wie der neue Serienteil letztendlich heißen wird.

Viele Fans auf reddit lassen allerdings kein gutes Haar an Fallout 76 und nutzen das neue Far Cry, um erneut Kritik am RPG zu äußern, das einen eher holprigen Start hinter sich hat. "Endlich ein richtiges Fallout-Spiel", scheibt ein Spieler. "Fallout 76, aber diesmal eines, um das sich die Entwickler wirklich kümmern", schreibt ein anderer in Anspielung auf die technischen Probleme von Bethesdas Online-Rollenspiel.

Was sind eure Eindrücke aus dem ersten Teaser zum neuen Far Cry? Habt ihr Lust auf einen weiteren Teil der Reihe?