The Game Awards 2018 - Schaut das große Event hier im Livestream

Am 7. Dezember findet mit den Game Awards 2018 die bislang größte Show in der Geschichte der Veranstaltung statt. Damit ihr keine Neuankündigung und kein Update zu Spielen für PS4, Xbox One und Switch verpasst, könnt ihr das Event live verfolgen.

Wann geht es los?

Datum: Freitag, 7. Dezember 2018

Freitag, 7. Dezember 2018 Uhrzeit: 2:30 Uhr morgens deutscher Zeit

Hier der Livestream auf Youtube:

Was wird auf den Game Awards 2018 gezeigt?

Was sind die Game Awards? Bei den Game Awards handelt es sich um eine Preisverleihung, auf der die besten Spiele des Jahres gekürt werden.

Die Nominierten stehen bereits fest, dieses Jahr ringen unter anderem God of War und Red Dead Redemption 2 um einen Award.

Die Game Awards nutzen vielen Entwickler und Publisher aber außerdem als Bühne, um neue Spiele anzukündigen und Updates zu bereits erschienenen Titeln publik zu machen.

Dieses Jahr wird's besonders spannend. Mehr als zehn neue Spiele sollen während des Showcases enthüllt werden. Uns erwartet das bisher größte Event in der Geschichte der Game Awards.

Wir wissen bereits, dass die Fallout: New Vegas-Macher Obsidian ihr brandneues Rollenspiel ankündigen werden. Aber was erwartet uns außerdem?

Weiteres Konkretes ist noch nicht bekannt, aber es gibt bereits viele Gerüchte:

Wir verfolgen die Game Awards natürlich live und versorgen euch mit den wichtigsten News und Trailern zum Event.

Schaut ihr euch die Veranstaltung an?