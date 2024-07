Neues Gratis-Game: Schnappt euch schnell dieses fantastische Kampfhasen-Metroidvania bei Epic

F.I.S.T. ist ein echter Metroidvania-Geheimtipp mit einer düsteren Dieselpunk-Welt.

Jeden Donnerstag findet ihr ab 17 Uhr im Epic Fames Store neue Gratisspiele. Oft handelt es sich dabei um kleinere Indie-Games, ab und zu sind aber auch größere Spiele mit dabei.

In dieser Woche schenkt euch der Store ein Metroidvania, das besonders durch seinen einzigartigen Hauptcharakter auffält. Hier kämpft ihr euch nämlich als augmentierter Hase durch Roboterarmeen.

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch gratis im Epic Games Store

Spiel: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch

Gratis-Zeitraum: 25. Juli bis 1. August

25. Juli bis 1. August Uhrzeit: Die Gratis-Spiele sind für gewöhnlich donnerstags ab 17 Uhr verfügbar.

So sichert ihr euch die Spiele: Ruft einfach den Epic Games Store auf und scrollt zum Bereich "kostenlose Spiele" herunter. Klickt ihr dann auf den gewünschten Titel, könnt ihr ihn euch ab 17 Uhr gratis sichern.

Darum geht's: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch ist 2021 zuerst für die PS4 und die PS5. Der Titel vom chinesischen Entwicklerstudio TiGames setzt auf klassische Metroidvania-Stärken. Ihr erkundet also eine 2,5D-Welt, bekämpft allerlei Gegner und löst herausfordernde Plattformer-Passagen. Neue Fähigkeiten öffnen euch zuvor versperrte Wege und bringen euch in der Geschichte weiter.

Letztere hat es ebenfalls in sich. Die Welt von F.I.S.T. ist eine düstere Dieselpunk-Metropole, in der Tiere von fiesen Robotern unterjocht und unterdrückt werden. Ihr übernehmt die Rolle von Kriegsveteran und Kampfhase Rayon und macht euch auf die Reise, um die Stadt zu befreien.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Look des Spiels machen:

1:20 F.I.S.T: Forged in Shadow Torch - Launch-Trailer zeigt den Kampfhasen in Aktion - Launch-Trailer zeigt den Kampfhasen in Aktion

Ein echter Genre-Geheimtipp

Das größte Problem von F.I.S.T. ist wahrscheinlich, dass die Konkurrenz im Genre in den vergangenen Jahren ziemlich groß war. Inhaltlich und spielerisch gibt sich das Kampfhasen-Abenteuer nämlich keine Blöße und bietet durchgehend Unterhaltung auf hohem Niveau.

Alles in allem können Genre- und Action-Fans hier kaum etwas falsch machen. Oder wie Kollege Dennis in seinem Test treffend schreibt: "Ein Hase, der in einem stimmigen, fordernden und motivierenden Dieselpunk-Metroidvania Roboter zu Klump haut, was will man mehr?"

Den ganzen Test könnt ihr hier nachlesen:

Sollte euch diese Beschreibung ansprechen, dann holt euch den Gratistitel am besten direkt, bevor er wieder weg ist. Und dann macht diesen Robotern Feuer unter dem Metallhintern!

Habt ihr F.I.S.T. schon gespielt und würdet es weiterempfehlen? Werdet ihr dem Titel jetzt eine Chance geben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!