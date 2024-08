Neues Harry Potter-Spiel für PS5, Xbox & Switch: Die Quidditch Champions Deluxe Edition ist gerade bei Amazon aufgetaucht

In Harry Potter: Quidditch Champions nehmt ihr schon bald mit eurem fliegenden Besen an dem magischen Sport teil.

Das im letzten Jahr erschienene Hogwarts Legacy war ein tolles Open-World-Spiel im Harry Potter-Universum, doch einen Makel hatte es: Man konnte kein Quidditch spielen. Dieser Mangel wird nun mit einem eigenen Spiel behoben, nämlich Harry Potter: Quidditch Champions, das sich ganz um den magischen Sport auf fliegenden Besen dreht.

Bei Amazon könnt ihr ab jetzt bereits die Deluxe Edition für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch vorbestellen, die am 8. November erscheinen soll:

Natürlich wird es neben der Deluxe Edition auch eine etwas günstigere Standard-Version geben. Diese soll nach derzeitigem Stand aber nur digital erscheinen und ist momentan noch nicht vorbestellbar, obwohl ihr Release anscheinend schon deutlich vor dem der physischen Deluxe Edition, nämlich am 3. September, stattfinden soll.

1:16 Harry Potter: Quidditch Champions gibt uns das, was uns Hogwarts Legacy nicht geben wollte

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus?

Zwar gibt es streng genommen keinen Pre-Order-Bonus, aber wenn ihr die physische Version der Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition in der Erstauflage kauft, bekommt ihr ein kostenloses Extra. Dabei handelt es sich um den Besen-Skin „bester Feuerblitz“, der als Download-Code beiliegt.

Was hat die Deluxe Edition sonst noch zu bieten?

Die Harry Potter Quidditch Champions Deluxe Edition kommt mit Extras für jedes einzelne der Häuser.

Mit der Deluxe Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel eine Reihe von Ingame-Gegenständen, nämlich 2.000 Goldstücke, Reiseschuluniformen und Pakete mit Hauswappen-Emblemen und speziellen Besen-Skins für alle vier Häuser.

Was ist Harry Potter: Quidditch Champions überhaupt?

Auch Harry Potter und das restliche Team von Gryffindor sind im Spiel.

In Harry Potter: Quidditch Champions dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um den Quidditch-Sport, der auf fliegenden Besen ausgetragen wird und bei dem man Bälle durch Ringe werfen sowie den legendären Schnatz fangen muss. Ihr könnt dabei auf allen Positionen spielen, also als Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber. Berühmte Figuren aus den Buch- und Filmvorlagen sind ebenfalls im Spiel, einschließlich Harry selbst.

Es gibt einen Karrieremodus, Schaukampf-Matches und selbstverständlich auch kompetitiven Multiplayer. Sogar Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen ist dabei. Für zusätzliche Komplexität und Langzeitmotivation sorgt, dass ihr durch das Fortschrittssystem in der Stufe aufsteigen und außerdem durch unterschiedliche Besen mit verschiedenen Flugstilen experimentieren könnt.

