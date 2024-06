Neues Mario-Rollenspiel erscheint noch 2024 – Mario & Luigi: Brothership jetzt für Switch vorbestellen!

Die Rollenspiel-Reihe Mario & Luigi bekommt einen neuen Teil für Nintendo Switch.

Vor wenigen Tagen erst hat Nintendo ein neues Mario-Rollenspiel für Nintendo Switch angekündigt, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Mario & Luigi: Brothership schickt die beiden berühmten Brüder auf eine große Seereise. Release-Termin ist der 7. November 2024, bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Auch bei MediaMarkt und bei Saturn ist Mario & Luigi: Brothership schon bestellbar. Bei allen drei Händlern bekommt ihr eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, bezahlt ihr dadurch automatisch weniger.

Was ist Mario & Luigi: Brothership überhaupt?

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Mario & Luigi: Brothership ist bereits der sechste Teil der Mario & Luigi-Reihe, die im Jahr 2003 auf dem Game Boy Advance ihren Anfang nahm. Ein spezielles Features der Serie ist seit jeher, dass ihr Mario und Luigi gleichzeitig steuert und mit ihnen gemeinsame Kombo-Aktionen durchführt. Daran ändert sich auch im neuen Spiel nichts.

Bei der Erkundung der Spielwelt scheinen euch, nach dem Trailer zu urteilen, diesmal eine Menge 3D-Platforming und einige abgedrehte Minispiele zu erwarten. Im Kern bleibt Mario & Luigi: Brothership aber weiterhin ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in denen die beiden Protagonisten ihre Kräfte zu besonders starken gemeinsamen Attacken vereinen.

In Mario & Luigi: Brothership stechen die beiden Brüder mit einer schwimmenden Insel in See.

Der doppeldeutige Name lässt es schon erahnen: Neben den beiden knuffigen Klempnern steht in Mario & Luigi: Brothership ein Schiff im Mittelpunkt. Genauer gesagt handelt es sich bei der Kapitarbora um eine Mischung aus Schiff und schwimmender Insel, mit einem riesigen Baum als Segel. Mit diesem ungewöhnlichen Gefährt erkunden die Brüder die hohe See der Welt Konektania.

Mit der Bordkanone lassen sich die beiden Protagonisten auf nahegelegene Inseln schießen (wieso auch ein Beiboot verwenden, wenn man eine Kanone hat?) und erkunden dort idyllische Paradiese, dichte Regenwälder, belebte Städte und vieles mehr. Unterwegs treffen sie auf neue und auch auf altbekannte Charaktere aus dem Pilzkönigreich, etwa Peach und Bowser.

