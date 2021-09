Sony arbeitet angeblich an weiterem Marvel-Spiel, das exklusiv für PS5 erscheinen wird

Falls dieses Gerücht stimmen sollte, könnten die nächsten Jahre ein großes Fest für Marvel-Fans werden. Neben den bereits angekündigten Titeln Marvel's Spider-Man 2 und Marvel's Wolverine soll sich ein weiteres Marvel-Spiel in der Entwicklung befinden, zu dem wir nun erste Informationen aufschnappen konnten.

Marvel-Multiplayer befindet sich in Arbeit

Worum geht es? Laut dem Gerücht soll Sony neben den beiden bereits bekannten Titeln an einem weiteren Marvel-Spiel arbeiten. Der Titel soll exklusiv für die PS5 erscheinen und ein reines Multiplayer-Spiel werden.



Leider ebben die Informationen hier ab. So wissen wir nicht, was uns im Multiplayer-Spiel erwarten wird und ob die Spieler*innen kompetitiv gegeneinander antreten werden oder im Koop-Modus Aufgaben absolvieren müssen.

Das GamePro-Team hat bei Sony nachgefragt, ob etwas an den Gerüchten dran ist. Sobald wir eine Antwort zu unseren Fragen erhalten, werden wir diesen Beitrag für euch aktualisieren.

Allerdings: Es könnte sein, dass sich das Spiel ebenso wie die beiden anderen Marvel-Titel bei Insomniac Games in der Entwicklung befinden. Nach Ratchet & Clank: Rift Apart und Spider-Man Miles Morales sucht das Entwicklerstudio nun nach Personal für einen Multiplayer-Titel.



Falls es sich dabei wirklich um das neue Marvel-Spiel handeln sollte, wird das Multiplayer-Spiel einen PvE-Fokus haben, da in der Stellenausschreibung Expertise mit Boss-Kämpfen und Gegner-Design gesucht wurde.



Das letzte Koop-Spiel zu Marvel stammte vom Entwicklerstudio Crystal Dynamics. Wie das neue Spiel werden könnte, zeigt der Trailer zu Marvel's Avengers:

So wahrscheinlich ist das Gerücht

Woher stammt das Gerücht? Das Gerüchte stammt vom bekannten Insider Nick Baker, auch bekannt als Shpeshal_Nick oder ehemals Shpeshal_Ed, der einer der Mitgründenden des Xbox Era-Podcasts ist.



Nick Bakers Voraussagen haben sich in der Vergangenheit schon öfters als wahr bewiesen. So hat er beispielsweise geleakt, dass sich das Releasedatum von Battlefield 2042 verschieben wird. Dementsprechend könnte es tatsächlich sein, dass uns in Zukunft ein neues Multiplayer-Marvel-Spiel erwarten wird.



An welchen Spielen Insomniac Games aktuell arbeitet, seht ihr in der GamePro-Übersicht:

Doch bis wir etwas zu dem Marvel-Spiel hören werden und es erscheinen wird, kann es noch einige Zeit dauern. Selbst zu dem bereits enthüllten Marvel's Wolverine ist noch kein Releasezeitpunkt bekannt. Marvel's Spider-Man 2 soll sogar erst im Jahr 2023 erscheinen. Dementsprechend gehen wir nicht davon aus, dass das in der Entwicklung befindliche Marvel-Spiel vor 2024 erscheinen wird.



Was würdet ihr euch von einem neuen Multiplayer-Marvel-Titel wünschen?