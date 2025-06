Bis zum neuen Pokémon-Spiel dauert es nicht mehr lange: Jetzt den besten Preis für Switch & Switch 2 sichern!

Ein paar Monate müssen wir zwar noch warten, aber immerhin hat Pokémon-Legenden: Z-A inzwischen einen Release-Termin.

Schon vor über einem Jahr wurde es angekündigt, jetzt gibt es endlich einen Release-Termin: Pokémon-Legenden: Z-A erscheint in etwas mehr als vier Monaten, nämlich am 16. Oktober 2025. Bei Amazon könnt ihr das neue Pokémon-Spiel jetzt bereits vorbestellen, und zwar nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch in der Switch 2-Version, die höhere Auflösung und eine bessere Performance bietet:

In beiden Fällen bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie, wenn ihr vorbestellt, was bedeutet: Sollte sich der Preis des Spiels bis zum Release-Termin noch ändern, zahlt ihr automatisch den günstigsten Preis.

3:13 Pokémon-Legenden: Z-A zeigt, wie gefährlich die Stadt bei Nacht sein wird

Auch wenn es einer Spin-off-Reihe angehört, ist Pokémon-Legenden: Z-A, ebenso wie zuvor bereits Pokémon-Legenden: Arceus, im Kern ein klassisches Pokémon-Spiel, in dem ihr die Taschenmonster sammelt, trainiert und in Kämpfen gegeneinander antreten lasst. Allerdings soll Z-A actionreichere Kämpfe bieten als je zuvor.

Statt traditionellen rundenbasierten Gefechten könnt ihr Attacken auswählen und euer Pokémon dadurch direkt angreifen lassen, außerdem könnt ihr durch schnelle Reaktionen feindlichen Attacken ausweichen. Letzteres gilt nicht nur für euer Pokémon, sondern auch für eure eigene Spielfigur, denn selbst Trainer können in Pokémon-Legenden: Z-A zur Zielscheibe von Attacken werden.

Illumina City zeigt nachts ein anderes Gesicht als bei Tag.

Während ihr in Arceus noch weit in die Vergangenheit geschickt wurdet, hat Z-A ein futuristisches Setting: Ihr befindet euch diesmal in der schon aus Pokémon X & Y bekannten Kalos-Region, und zwar, genauer gesagt, in der zentral gelegenen und hochentwickelten Großstadt Illumina City mit ihren im französischen Architekturstil gehaltenen Gebäuden und einem riesigen Monument, das stark an den Eiffelturm erinnert.

Das Spiel ist in Tag-Nacht-Zyklen eingeteilt: Während ihr tagsüber das Umland erkundet und wilde Pokémon einfangen könnt, finden bei Nacht die Trainer-Kämpfe statt. Der Name des Spiels steht dabei für die verschiedenen Trainer-Ränge: Ihr startet auf dem niedrigen Z-Rang und arbeitet euch mit der Zeit zum A-Rang hoch.