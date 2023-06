Neues PS5-Bundle geleakt, mit dem ihr 948 Spiele zocken könnt – aber nur für 2 Jahre

Für die PS5 wird es offenbar ein neues Bundle geben.

Seit dem Frühjahr ist die PlayStation 5 endlich deutlich besser verfügbar, wer also eine Current-Gen-Konsole von Sony kaufen möchte, sollte mittlerweile keine größeren Probleme haben, eine zu bekommen. Wer direkt mit einem Spiel loslegen will, hat mittlerweile auch die Wahl aus diversen Bundles, etwa eins mit dem exzellenten God of War Ragnarök.

Doch es sieht ganz so aus, als würde Sony bald ein Bundle anbieten, bei dem deutlich mehr Spiele im Paket sind. Zumindest sind ein paar geleakte Bilder aufgetaucht, die Twitter-User ZubyTech geteilt hat. Darauf ist die Verpackung eines Bundles zu sehen, das sowohl eine Disc-PS5, als auch zwei Jahre PS Plus Premium enthält.

948 Spiele – und es werden noch mehr

Mit dem Abo bekommt ihr Zugriff auf derzeit 948 Spiele – dazu zählen sowohl zahlreiche aktuelle PS4- und PS5-Titel, aber auch etliche Klassiker älterer PlayStation-Generationen, die ebenfalls im Paket enthalten sind.

Eine ganze Menge Zeug also, die Zugänge der kommenden Monate sind da natürlich noch nicht mit einberechnet. Die Mitgliedschaft läuft insgesamt zwei Jahre, danach wird sie automatisch verlängert, sofern ihr sie nicht kündigt.

Kommt das Bundle auch nach Deutschland? Bislang handelt es sich nur um einen unbestätigten Leak. Das USK-Logo auf der Vorderseite deutet aber zumindest an, dass dieses Bundle bei einer tatsächlichen Veröffentlichung auch in Deutschland erscheinen würde. Wir fragen bei Sony Deutschland nach und werden den Artikel updaten, sobald wir eine Antwort bekommen haben.

Was kostet das Ganze? Auch zum Preis des Bundles gibt es noch keine konkreten Angaben.

PS Plus ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft des PlayStation Network, das Sony im Juni 2010 eingeführt hat. Erwerbt ihr ein Abo, dann profitiert ihr von einer Reihe unterschiedlichster Vorteile. Seit Juni 2022 gibt es drei Stufen im PS Plus-Abo: Essential, Extra und Premium. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Wäre das Bundle für euch interessant?