Dieses Soulslike hatte Angst vor Elden Ring-DLC und verschob deshalb seinen Release - jetzt könnt ihr es endlich in 8 Stunden langer PS5-Demo zocken

Das neue Soulslike Enotria setzt auf Masken als Gameplay-Mechnanik.

Enotria: The Last Song ist ein neues Indie-Soulslike, das am 19. September für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheint. So zumindest der aktuelle Stand, bisher hat der Titel nämlich hauptsächlich mit unglücklichen Release-Daten und Verschiebungen Schlagzeilen gemacht.

Beim ersten Termin bekam das Spiel Konkurrenz vom Elden Ring-DLC am selben Tag. Das nächste Datum lag nur einen Tag hinter der Veröffentlichung Black Myth: Wu Kong. Beim jetzt geplanten Release im September sieht es da besser aus. Und falls ihr euch bei all dem Hin- und Her jetzt fragt, was ihr überhaupt von dem Spiel erwarten könnt, habt ihr ab heute die Möglichkeit, euch einen Eindruck zu verschaffen.

Umfangreiche Enotria-Demo für PS5 und PC ab heute verfügbar

Ab wann könnt ihr die Demo zocken? Die Demo ist ab heute, dem 22. Mai, verfügbar.

Auf welchen Plattformen gibt es die Demo? Ihr könnt sie auf PS5 und PC spielen.

Die kostenlose Demo gibt's direkt schon mal vor dem Steam Next Fest, das im Juni startet. Laut Entwickler-Info ist sie ganze acht Stunden lang. Das gesamte Spiel soll euch dann in etwa 40 Stunden beschäftigen.

Auf Xbox Series X/S ist sie leider nicht verfügbar, allerdings sollte der Release auf der Plattform zwischenzeitlich auch (erst mal) gar nicht stattfinden. Zum neuen Veröffentlichungs-Datum am 19. September wird es jetzt aber doch gleich auch eine Xbox-Version geben.

Das erwartet euch im neuen Soulslike

2:23 Soulslike mit sonnigem 'Urlaubs-Setting': Die Welt von Enotria ist im Genre mal was ganz anderes

Der augenscheinlichste Unterschied zu vielen anderen Souls-Titeln ist das mediterrane und einladende Setting. Die Story basiert auf italienischer Folklore. Aber "keine Sorge": Der ein oder andere Leichenhaufen liegt im sonnigen Urlaubsparadies dann doch herum und ihr werdet natürlich auch regelmäßig von harten Feinden herausgefordert.

Diese sollt ihr bezwingen können, indem ihr den Spielstil möglichst individuell auf eure Vorlieben anpasst. Zu den Möglichkeiten, die sich dafür bieten, gehören Masken, die ihr im Laufe des Action-RPGs erbeutet und die euren Spielstil beeinflussen. Dazu kommen aber auch freischaltbare Fähigkeiten, Waffen und weitere Ausrüstungsgegenstände.

Werdet ihr in die Demo zu Enotria reinschauen und was erwartet oder erhofft ihr euch von dem Soulslike?