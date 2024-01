Stardew Valley mit Großstadt: Mitentwickler des Farm-Hits bringt ein eigenes Spiel raus und es sieht großartig aus

Die noch unbenannte Sim lässt euch in und um die Großstadt Apollo City herum farmen.

Stardew Valley-Fans dürfen sich freuen: Nicht nur Schöpfer Eric "Concerned Ape" Barone hat was Neues in der Pipeline (Haunted Chocolatier), sondern auch ein weiterer Entwickler arbeitet an einem eigenen Titel – und der sieht ziemlich spannend aus.

Die Lebens-Sim, die bisher noch keinen Namen hat, sieht Stardew Valley in manchen Bereichen zum Verwechseln ähnlich, bringt aber auch eine ganz große Eigenheit mit: nämlich eine Großstadt namens Apollo City.

Das ist bereits über die Großstadt Farm Sim bekannt

Dass Entwickler Arthur 'Mr. Podunkian' Lee an Stardew Valley gearbeitet hat, ist seinem neuen Titel sofort anzusehen: Die bunte, verspielte und etwas unaufgeräumte Pixel-Grafik, die nicht überall auf klare Kanten setzt, könnte auf den ersten Blick direkt dem Farm-Hit entsprungen sein.

Schauen wir aber etwas genauer hin, dann gibt es doch deutliche Unterschiede, nicht nur bei der Benutzeroberfläche, die vielleicht als Erstes ins Auge sticht. Interessant ist vor allem, dass wir im Gegensatz zur gewohnten Land-Idylle eine große Metropole erkunden können.

In zahlreichen Videos, die der Entwickler regelmäßig auf X (ehemals Twitter) teilt, sehen wir die Skyline, breite Straßen mit Ampelanlagen, einen hübsch arrangierten Platz mit Springbrunnen, ein Ramen Lokal und Coffee Shop, aber auch dubiose Nachtclubs und Slums mit Graffiti-beschmierten Ecken.

Die Stadt Apollo City hat wohl ganz unterschiedliche Viertel.

Ist das neue Spiel dann wirklich eine Farm Sim?

Die Frage ist durchaus berechtigt, aber trotz des scheinbaren Wiederspruchs sieht es bislang so aus, als würde der Titel dem Bauernhof-Konzept ziemlich treu bleiben. Die Gebiete beschränken sich nämlich nicht auf die Innenstadt, sondern sind mit umliegendem Wald und Strand sehr vielseitig.

Die Videos zeigen Charaktere bei der Feld- und Gartenarbeit, sowohl in normalen als auch in Hochhaus-Gärten und der angrenzenden ländlichen Umgebung.

Neben den Videos teilt Entwickler Arthur Lee viele kleine Info-Häppchen zu seinem kommenden Titel. So werden wir, was bestimmt einige Genre-Fans freuen dürfte, mit dem Fahrrad unterwegs sein. Daneben will uns der Entwickler mit "Einweg-Zelten" auch die Möglichkeit geben, allein oder mit Freund*innen in der Natur zu campen. Wie in Stardew Valley soll auch hier Koop enthalten sein.

Außerdem soll es ein etwas ausgeklügelteres Rezepte-System geben, mit dem wir eigene Kreationen entwerfen können. Bei den Charakter-Porträts, die uns in Unterhaltungen angezeigt werden, sind die Gesichter außerdem beim Sprechen animiert. Und endlich soll auch das Hinsetzen Sinn ergeben, weil wir dabei nützliche Bücher, beispielsweise mit Crafting Rezepten, lesen können.

Hier könnt ihr euch noch mal den Trailer zu Haunted Chocolatier, an dem SV-Schöpfer Concerned Ape gerade arbeitet, ansehen:

2:24 Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

Dagegen bekannt aus Stardew Valley und Co: Es wird einen Jahreszeitenwechsel und Monster-Kämpfe geben. Es dürfte also spannend werden, was Lee aus althergebrachten und neuen Elementen schafft. Das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen, abseits von Steam sind jedoch noch keine Plattformen bekannt.

Was haltet ihr auf den ersten Blick von dem neuen Spiel, beziehungsweise allgemein vom Großstadt-Konzept?