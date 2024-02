Die PS3 hat überraschend ein Update erhalten - ja ihr habt richtig gelesen - und das ist die geheime Änderung

Nach einem knappen Jahr Pause gibt es mal wieder ein System-Update für die PlayStation 3.

Dass aktuelle Konsolen regelmäßig mit neuen Updates ausgestattet werden, ist heutzutage vermutlich die normalste Sache der Welt. Hellhörig werden wir aber spätestens dann, wenn ältere Konsolen, die eigentlich schon zum vermeintlich alten Eisen gehören, nach längerer Zeit mal wieder ein neues System-Update bekommen.

Deswegen sind wir auch über das neue System-Update für die PlayStation 3 gestolpert, das ab sofort für die Konsole zum Download bereit steht – falls ihr sie überhaupt noch angeschlossen habt.

System-Update 4.91

Größe: ca. 200 MB

Die Patch Notes auf der offiziellen Sony-Support-Seite halten sich in Grenzen. Dort steht nämlich exakt das, was uns auch bei vielen PS4- und PS5-Updates anlächelt.

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

Das ist natürlich ziemlich unspezifisch, konkreter wird da die Seite psx-place.com. Laut der gibt es nämlich eine "geheime" Änderung, die die offiziellen Patch Notes nicht verraten.

Update 4.91 updatet demzufolge die Blu-ray-Keys. Das stellt sicher, dass auch zukünftig erscheinende Blu ray-Scheiben und deren Sicherheitsschlüssel von der PS3 gelesen werden können. Das scheint dann aber auch die einzige Anpassung zu sein.

Die "Do not update"-Warnung auf der Seite könnt ihr übrigens getrost ignorieren. Die gilt nämlich nur für alle, die mit Custom Firmwares arbeiten – also Hacker – welche durch das neue Update nicht mehr funktionieren.

Dass Sony die PS3 auch Jahre nach dem offiziellen Ende der Produktion noch mit neuen Updates ausstattet, mag überraschend sein, extrem lange her ist das letzte Update allerdings nicht. System-Version 4.90 erschien im März 2023 und lieferte – Überraschung – ebenfalls eine Verbesserung der Systemleistung.

Spielt ihr noch auf eurer alten PS3 und ladet euch das neue Update herunter?