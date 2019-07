Neues Yakuza-Spiel wird Ende August auf Pressekonferenz enthüllt

Entwickler Sega bereitet ganz offenbar die Enthüllung eines neuen Yakuza-Spiels vor. Eine entsprechende Pressekonferenz wurde nun für den 29. August angekündigt.

Bereits bekannt ist, dass die Veranstaltung im UDX Theater in Akihabara, Japan stattfinden wird und dass einige ausgewählte Yakuza-Fans teilnehmen werden. Außerdem soll sich die Veranstaltung tatsächlich auf den neuen Teil konzentrieren, gut möglich also, dass wir auch Gameplay zu sehen bekommen werden.

Dass ein neues Yakuza-Spiel in Entwicklung ist, ist schon länger bekannt, Details dazu allerdings noch nicht. Es wird lediglich gemutmaßt, dass es einen neuen Hauptcharakter geben wird, außerdem will Director Toshihiro Nagoshi die Serie in eine andere Richtung lenken. Was das genau bedeutet, werden wir dann hoffentlich Ende August erfahren.