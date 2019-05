So fantastisch könnten Next Gen-Haare auf PS5 & Xbox Scarlett aussehen

Es kann eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis PS5 und Xbox Scarlett die nächste Konsolen-Generation einläuten. Sony hat allerdings gerade erst erklärt, was wir noch nicht über die nächste PlayStation wissen. Dafür gehen EA und DICE jetzt den quasi entgegengesetzten Weg. In einer Next Gen-Demo zu den Möglichkeiten der Frostbite-Engine gibt es beeindruckende Haare zu sehen.

Next Gen-Konsolen könnten endlich realistische Haare darstellen

Bisher schwierig: Nicht nur Videospiele, auch Film-CGI schafft es immer noch nicht so richtig, Haare wirklich befriedigend realistisch darzustellen. Das könnte sich langsam, aber sicher ändern. Ziemlich beeindruckende Ergebnisse liefert in dieser Hinsicht jetzt schon die Frostbite-Engine von EA und DICE.

Haben PS5 & Xbox Scarlett genug Power? Mit der kommenden Konsolen-Generation dürfte auch für die aufwändige Haar-Physik genug Rechenleistung vorhanden sein. Zumindest sieht es ganz danach aus, als seien auch die vielen dynamischen Veränderungen kein Problem mehr.

So könnten Next Gen-Haare in Spielen aussehen:

Es wird ein klitzekleines bisschen creepy, wenn sich die Figur umdreht, aber sonst wirkt das ganz schön beeindruckend.

Die Frisur sitzt, auch bei wildem Wetter bleibt das Volumen erhalten. Ganz ohne Haarpflegeprodukte:

Was sagt ihr zu den Haaren? Glaubt ihr, die Next Gen-Konsolen können endlich überzeugende Haare darstellen?

