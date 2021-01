Pokémon-Fan zeigt, wie eine Next Gen-Version auf Switch Pro aussehen könnte

Kennt ihr noch die Gebiete Twinleaf Town und Route 201 aus Pokémon Diamant und Perl? Im Originalspiel erkundet ihr diese Orte typisch für die Spiele aus der Vogelperspektive in 2D. Das ist zwar schön atmosphärisch und auch klassisch, doch wenig modern.

So gut könnte ein modernes Pokémon-Spiel aussehen: Reddit-User papabeard88 hat die beiden Gebiete jetzt in der Unreal Engine 4 nachgebaut. Wie diese Orte in moderner Grafik aussehen könnten, demonstriert er anhand von einigen Screenshots. Diese zeigen eine detailreiche Landschaft, die dank der Farbgebung aber noch immer an das Original erinnert.

Es würde sicher Spaß machen, Twinleaf Town und Route 201 in dieser Grafik und in Ego- oder Verfolgersicht erkunden zu können. Natürlich ist das nur eine von Fans erstellte Version. Sollten sich Nintendo und GameFreak aber jemals dazu entscheiden, ein Pokémon-Spiel mit einer solchen Optik vielleicht für eine mögliche Nintendo Switch Pro zu veröffentlichen, dann könnten die Bilder jetzt zeigen, wie das aussehen dürfte. Erst kürzlich hatten Dataminer in der Switch-Firmware Hinweise auf ein Pro-Modell gefunden:

Die Pokémon-Community ist begeistert

Die Screenshots kommen in der Community außerdem sehr gut an.

Firulaisonreddit schreibt beispielsweise:

"Ehrlich gesagt wünschte ich mir, Nintendo und Gamefreak würden einfach mal mit wenigstens einem neuen Pokémon-Spiel Mut zeigen. So etwas wie das hier mit einer offenen 3D-Welt, Echtzeitkämpfen und Pokémon in Sichtweite. Mein Herz sehnt sich danach…"

JCorby17 meint:

"Oh mein Gott... das ist wirklich atemberaubend! DAS ist das, was wir für Gen 9 grafisch gesehen erwarten! Göttliche Arbeit, Mann!"

Ob wir jemals ein Pokémon-Spiel mit einer solchen Grafik bekommen, steht allerdings in den Sternen.

Würdet ihr ein Pokémon-Spiel mit einer solchen Next-Gen-Optik spielen wollen? Oder gefällt euch der aktuelle Grafikstil?