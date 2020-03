Anfang Februar wollte ich von euch in einer Umfrage wissen, welche Next Gen-Konsole sich die GamePro-Community zum Launch von PS5 und Xbox (Series X) Ende 2020 kauft. Auch hat es mich interessiert, was eure Beweggründe für den Kauf sind. Die Ergebnisse samt vieler interessanter Fakten möchte ich euch heute hier präsentieren. Bevor ich zu den Auffälligkeiten komme, zunächst die harten Fakten:

Ergebnisse der Umfrage:

Insgesamt haben 4565 User an der Umfrage teilgenommen. Zudem wurden 416 Kommentare abgegeben. Das Ergebnis lautet wie folgt:

PS5: 52,88 %

52,88 % Xbox: 33,10 %

33,10 % Beide: 8,02%

8,02% Keine: 6,00%

Große Vorfreude auf die Next-Gen: Die Konsole von Sony wollen sich trotz Mangel an offiziellen Informationen zum Zeitpunkt der Umfrage 60,9 % aus der Community zum Launch zulegen. 41,12% tendieren hingen zur Xbox, was ebenfalls ein beachtlicher Wert ist. Lediglich 6% wollen nach eigener Angabe im Launch-Zeitraum oder in naher Zukunft auf die Next-Gen verzichten. Sprich, ein Großteil der Community ist bereit für die Next-Gen.

Bei der PS5 stehen die Exklusivtitel klar im Fokus

Doch kommen wir zu den Gründen, warum ihr euch für die jeweilige Konsole entscheidet, angefangen mit der PS5.

Klarer Kaufgrund ist und das kam wenig überraschend – das starke Lineup an exklusiven Spielen. Ihr wollt wissen, wie es beispielsweise mit Reihen wie God of War, Horizon Zero Dawn oder Marvel's Spider-Man zukünftig weitergeht. 64% von euch gaben in den Kommentaren die Exklusivtitel als Kaufgrund für die PS5 an.

Auffällig war jedoch, dass abseits davon kaum PS5-spezifische Kaufgründe genannt wurden, was natürlich, wie bereits oben erwähnt, am Mangel an offiziellen Informationen zur PS5 liegen könnte.

Weitere PS5-Kaufgründe: Mehrere von euch haben zudem die bessere Auswahl an japanischen Spielen, den Virtual Reality-Support, die Trophäen und den Controller als Gründe für den Kauf angegeben.

Die Xbox glänzt mit Stärken-Vielfalt

Während Exklusivspiele bei Sony klar im Fokus eurer Kaufentscheidung stehen, glänzt die kommende Xbox mit Diversität.

Die beiden mit Abstand am häufigsten genannten Kaufgründe sind jedoch zum einen der Xbox Game Pass (32%) und der hauseigene Xbox-Controller (22%). Generell war für euch ein entscheidender Grund hin zu Xbox der günstige Bezug von Spielen.

Großes Stärken-Portfolio: Aber auch abseits der beiden Haupt-Kaufgründe habt ihr noch elf weitere Punkte genannt, die euch zum Kauf der Xbox bewegen. Welche das sind, habe ich hier für euch in absteigender Relevanz aufgelistet.

kommende Exklusivtitel

Abwärtskompatibilität

stärkere Hardware (Vermutung basierend auf aktueller Generation)

First Party-Studios

Reward-Programm

Nähe zum PC

besserer Online-Service

Gamerscore

Early Access-Spiele

Support

Als weiteren Punkt wurde Microsoft zudem das glaubhafte Bemühen seitens der Verantwortlichen, Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, zugesprochen.

Allgemeine Gründe für/gegen den Kauf von PS5 oder Xbox

Interessant war außerdem zu erfahren, warum ihr euch ganz Allgemein für eine der beiden Next Gen-Konsolen entscheidet.

Gründe für den Kauf: An oberster Stelle steht bei euch die Treue zur jeweiligen Marke und die bereits vorhandene Spielesammlung eines Herstellers, auf die ihr weiter aufbauen wollt. Ein weiterer ebenso wichtiger Punkt ist, welche Konsole bei euren Freunden zukünftig im Wohnzimmer steht. Einige von euch entscheiden sich zudem ganz pragmatisch für die Konsole, die eher erscheint.

Gründe gegen den Kauf: Zwar müssen wir hier bei einigen Punkten zwischen Sony und Microsoft unterscheiden, jedoch gibt es auch einige Punkte gegen den Kauf der Next-Gen, die auf beide Hersteller gleichermaßen zutreffen.

So wollen Teile der Community verständlicherweise zunächst weitere Details und das finale Launch-Lineup abwarten. Für andere spielt hingegen das Auskurieren von Kinderkrankheiten und der mögliche Preisverfall eine Rolle.

"Xbox-Exclusives spiele ich auf dem PC"

Betrachten wir eure Beweggründe gegen die jeweilige Konsole, sticht in erster Linie die Xbox hervor. Am häufigsten wurde hier der Grund angegeben, dass ein Kauf schlicht nicht notwendig sei. Xbox-Exclusives spielt ihr entweder auf dem PC oder auf der Current-Gen. Zur Erklärung: Microsoft hat angegeben, dass vorerst keine Next Gen-Exclusives der First Party-Studios erscheinen sollen.

Bei der PS5 wurden vereinzelt Bedenken zum Lärm der Konsole geäußert. Einem User ist zudem das aus seiner Sicht arrogante Verhalten seitens Sony aus den vergangenen Monaten sauer aufgestoßen.

Am Ende nochmal ein großes Dankeschön an euch für die rege Teilnahme. Auch die größtenteils sachliche Art, die ihm Kommentarbereich herrschte, hat mich wirklich sehr gefreut. Als kleinen Vorausblick kann ich euch verraten, dass wir solche Umfragen in Zukunft öfter planen. Bereits am kommenden Freitag geht es weiter.

Was sagt ihr zur Auswertung, seid ihr überrascht?