Niedlich oder tödlich? Heute wird ausgiebig geträumt

Mit Dreams hat die PS4 ihren ersten großen Exklusiv-Hit des Jahres 2020 bekommen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Spiel im klassischen Sinne, sondern einen Kreativbaukasten, in dem man selbst jedwede Art von Spiel basteln kann - von niedlich bis tödlich.

Perfekt geeignet also, um in unserem Format ausgiebig in den Titel reinzuspielen. Wir werfen zunächst einen Blick auf den Editor, bevor wir uns einigen Kreationen der Community widmen.

Dafür hat Tobi sich dafür den idealen Gast auf die Niedlich oder tödlich-Couch geholt, denn GamePro-Kollege Hannes ist aus Berlin angereist und wird ihm und euch die Dreams-Welt ein bisschen erklären. Hannes hat auch unseren Test zu Dreams geschrieben. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 19. Februar, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 19. Februar, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?