Steam schenkt euch aktuell einen der spaßigsten Koop-Shooter aller Zeiten - aber ihr müsst euch beeilen

Überraschung! Borderlands 2 gibt's für kurze Zeit geschenkt.

Wer bei Spielen sparen will, sollte immer mal wieder bei Steam im Sale vorbeischauen. So gute Angebote wie aktuell gibt es aber nur selten: Für ein paar Tage könnt ihr euch nämlich einen spaßigen Loot-Shooter schnappen, ohne einen einzigen Cent zahlen zu müssen.



Um dieses aktuelle Angebot im Steam-Shop geht es:

Spiel : Borderlands 2

: Angebotspreis : 0 Euro

: 0 Euro regulärer Preis: 29,99 Euro

Bis wann gilt das Angebot? Ihr habt aktuell noch knapp zwei Tage Zeit, um euch das Spiel kostenlos für Steam zu schnappen. Der Deal läuft nämlich bis zum 8. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Solltet ihr die Aktion verpassen, gibt es das Spiel danach zumindest bis zum 19. Juni noch im Angebot, hier zahlt ihr dann 7,49 Euro.

Weitere aktuell lohnenswerte Angebote empfehlen wir euch hier:

Kontroverse um Terms of Service-Änderung: Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass das 13 Jahre alte Spiel aktuell viele negative Reviews bekommt. Grund für das Review-Bombing ist die Anpassung der Nutzungsbedingungen von Publisher Take-Two aus dem Februar.

Viele Fans fürchten bei den Formulierungen, dass zu viele Daten (darunter Telefonnummern und IP-Adressen) gesammelt werden oder Modding und Cheats dafür sorgen könnten, dass man gebannt wird. Zwei bekannte Community-Modder haben sich hier aber ebenfalls zu Wort gemeldet und versuchen zu beruhigen: "Keine Sorge, es ist nichts Neues dabei, verglichen mit dem, was vorher [in den ToS] war – der Hauptpunkt, über den alle ausflippen, war bereits da. Es wird keinen Einfluss auf Borderlands-Modding haben." (via GamesRadar+)

Das erwartet euch in Borderlands 2

2:24 Borderlands 2 - Trailer zur Game-of-the-Year-Edition

Genre : Koop-Shooter

: Koop-Shooter Metacritic-Wertung: 89

Borderlands 2 bietet eine Mischung aus Rollenspiel und Koop-Loot-Shooter. Ihr seid auf dem Planeten Pandora unterwegs, ballert euch durch massenweise Gegner und sammelt natürlich Loot. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines Kammerjägers oder einer Kammerjägerin, die jeweils mit ihren eigenen Fähigkeiten daher kommen: Sirene Maya kann etwa Gegner festhalten oder Verbündete heilen, Assassine Zer0 macht sich stattdessen unsichtbar und greift dann mit seinem Katana an.

Die Borderlands-Reihe ist dabei vor allem dafür bekannt, abgedreht zu sein – von den Charakteren über die wilde Story bis zum Humor und dem Loot selbst. Wo sonst bekommt man eine Waffe, die euch durhgehend anschreit, während ihr mit ihr schießt?



Borderlands 2 lässt sich sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu vier Personen spielen.