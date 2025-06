Über das wahrscheinlich überraschendste Feature der Nintendo Switch 2 spricht kaum jemand

Die Nintendo Switch 2 hat ein cleveres Features, das euch ungestört mit euren Freunden quatschen lässt.

Nintendo macht bei der Switch 2 jede Menge neu. So feiert etwa die Game Chat-Funktion ihre Premiere – sie lässt euch mit euren Online-Bekanntschaften quatschen, ohne umständlich über ein Handy eine Verbindung aufzubauen.

Damit ihr auch ohne Headset die Funktion nutzen könnt, hat die Switch 2 ein Mikrofon verbaut. Das soll auch nervige Umgebungsgeräusche herausfiltern und Tatsache: Wir konnten unseren Ohren kaum trauen, wie gut das klappt.

Das in der Switch 2 verbaute Mikrofon ist viel besser als gedacht

Multiplayer und Online-Kommunikation wird auf der Nintendo Switch 2 dieses Mal viel besser. Vorbei sind die Zeiten einer lästigen Handy-App, jetzt könnt ihr einfach an der Konsole selbst den Game Chat nutzen, um miteinander zu plaudern. Dafür drückt ihr einmal auf die C-Taste und ladet eure Freunde ein.

Sofern ihr kein Headset angeschlossen habt, dient das in der Switch 2 verbaute Mikrofon als Aufnahmegerät. Zwar hat Nintendo zuvor eine effektive Sprachfilterung angekündigt, ein bisschen Skepsis hatten wir aber dennoch.

Daher habe ich mich mit meinen beiden Kollegen Basti und Rae in einen Call gesetzt und das Mikrofon einem spontanen Härtetest unterzogen. Ich saß locker drei Meter von der Konsole entfernt, war aber noch gut für die beiden hörbar, trotz mehrerer Konsolen und eines Monitors, die im Weg standen.

Basti drehte zudem die Dunstabzugshaube in seiner Küche voll auf, während Rae laut Musik laufen ließ. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon:

0:31 Wir haben das Mikrofon an der Switch 2 getestet und das filtert richtig gut – bis auf Musik

Basti ließ uns zudem über seine Lautsprecher laufen und weder unser Gesabbel noch die Abzugshaube störten die Mikrofonerkennung. Bei lauter Musik haben wir lediglich bemerkt, dass die Gesangsstimmen der Künstler*innen hörbar waren, weniger die Instrumente. Aber wie soll der Algorithmus auch zwischen Rae und Taylor Swift unterscheiden können? Eben, unmöglich.

Lediglich die Sprachqualität ist nicht ganz so gut: Dass die Filterung so gut funktioniert, ist ein riesiger Pluspunkt, da ihr somit nicht immer ein hochwertiges Headset dabeihaben müsst. Allerdings reicht die reine Sprachwiedergabe nicht an gute Mikrofone heran, Stimmen klingen relativ dumpf und komprimiert.

Nicht jedes Nebengeräusch wird gefiltert

Ein kleines Problem stellten zudem dem Mikrofon sehr nahe oder auch plötzlich auftauchende Geräusche dar. So konnten wir etwa fließendes Wasser in der Entfernung hören, genau wie im Handheld-Modus der Konsole gedrückte Tasten. Der Filter springt also vor allem bei gleichbleibenden Geräuschen an, scheitert aber an kurzen Lautstärkespitzen.

Kratzt jemand im Hintergrund mit seinem Besteck oder klimpert an einer Glasflasche herum, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eure Mitspieler*innen es klar und deutlich hören. Außer, ihr schließt eure Zimmertür, dann dringt kaum noch etwas hindurch.

Gut zu wissen also, wenn ihr nicht allein in eurer Wohnung oder eurem Haus lebt.

Übrigens! So ganz stimmte das nicht, dass ihr den Game Chat ohne Handy nutzen könnt, denn es wird einmalig eine Anmeldung per SMS vorausgesetzt:

Bis zum 31. März 2026 ist der Game Chat zudem kostenlos für alle Switch 2-Käufer*innen nutzbar, danach wird ein Nintendo Switch Online-Abonnement vorausgesetzt, ähnlich wie bei PlayStation und den Xbox-Konsolen.

Werdet ihr Game Chat nutzen? Falls ja: wie? Mit dem Mikrofon? Der Kamera? Oder einfach nur mit einem Headset?