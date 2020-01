Niedlich oder tödlich? Heute wird es kriminell

In unserem zweiten Niedlich oder Tödlich-Stream des Jahres 2020 werden wir kriminell. Und bei einem der heute von uns gezockten Titel ganz unter dem Motto: "Endlich". Denn Serial Cleaner, in dem wir möglichst schnell einen Tatort säubern sollen, wollten wir bereits in der letzten Woche spielen, was allerdings durch den irrwitzigen Spaß mit Human Fall Flat unmöglich wurde.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, weswegen wir uns heute umso intensiver um die Tatortreinigung kümmern können.

Und danach geht es kriminell weiter, denn als Häftling in The Escapists 2 haben wir nur ein Ziel: Ausbruch! Auf welche Arten wir das schaffen können und was den Titel so besonders macht, erfahren wir dann zusammen mit euch hoffentlich ab 18 Uhr. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 15. Januar, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 15. Januar, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?