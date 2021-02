In den vergangenen Monaten war es verdächtig ruhig um Nintendo, doch schon morgen wird das japanische Unternehmen sein Schweigen brechen: Nach langer Zeit findet endlich mal wieder eine Nintendo Direct statt - und die soll ganze 50 Minuten dauern.

Termin und Uhrzeit der Nintendo Direct

Termin: 17. Februar 2021

Uhrzeit: 23 Uhr in Deutschland (entspricht 2pm PT)

(entspricht 2pm PT) Länge der Direct: 50 Minuten

Welche Spiele sollen gezeigt werden?

Wie Nintendo auf Twitter bereits anteast, soll sich die Direct auf Updates zu bereits erhältlichen Spielen wie Super Smash Bros. Ultimate konzentrieren, aber auch neue Spiele zeigen.

Speziell soll es dabei um Switch-Titel gehen, die in der ersten Hälfte 2021 erscheinen sollen. Nintendos Roadmap für dieses Jahr wird also endlich Formen annehmen. Eine Liste aller bestätigten Switch-Releases 2021 findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Was möglich ist: Denkbar sind unter anderem Updates zu New Pokémon Snap und Monster Hunter Rise. Und wer weiß, vielleicht kündigt Nintendo ja morgen wirklich die bereits gemunkelte Zelda-Collection für die Switch an... Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht, zum 35. jährigen Jubiläum der Reihe würde das aber passen.

Link zum Twitter-Inhalt

Wo kann ich die Nintendo Direct ansehen?

Die Nintendo Direct wird am morgen live übertragen. Ihr könnt sie euch auf dem offiziellen Youtube-Channel von Nintendo ansehen.

GamePro ist für euch live dabei und wird euch pünktlich mit allen wichtigen Infos von der Nintendo Direct versorgen.

Was sind eure Erwartungen an die Nintendo Direct? Welche Ankündigungen wünscht ihr euch?