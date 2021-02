Eine Zelda-Collection zum 35-jährigen Jubiläum der Serie gilt schon fast als sicher. Schon im letzten Jahr erneuerte Nintendo dutzende Markenrechte des Franchises, wie sie es bereits vor dem Release von Super Mario 3D All Stars gemacht haben. Die Frage scheint nur noch zu sein: Welche Titel der langjährigen Reihe schaffen es in das Bundle?

Handheld-Spiele in der Zelda-Collection?

Ein von Nintendo in Australien eingereichtes Trademark wirft jetzt die Vermutung auf, dass es auch Handheld-Games der Zelda-Serie in irgendeiner Form auf die Switch schaffen könnten. Der Grund: Nintendo hat sich erneut die Rechte an Phantom Hourglass sichern lassen, dem ersten Ableger für den DS.

Link zum Twitter-Inhalt

Kommt eine Mega-Collection? Wenn die Zelda-Collection dem Vorbild von Super Mario 3D All Stars (lest hier noch einmal unseren Test) folgt, dann sind auf jeden Fall Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword mit dabei. Eventuell bekommen wir auch noch Majora's Mask obendrauf. Eine Inklusion von Handheld-Titeln wäre beinahe schon zu viel des Guten.

Weitere interessante Artikel zur Zelda-Serie:

Viele Zelda-Projekte für 2021

Am wahrscheinlichsten ist es, dass Nintendo in diesem Jahr diverse Zelda-Spiele veröffentlichen wird. Wenn Phantom Hourglass tatsächlich neu aufgelegt wird, kommt es mit Sicherheit zusammen mit dem direkten Nachfolger Spirit Tracks. Ansonsten könnten Wind Waker und/oder Twilight Princess, die beide auch für die Wii U umgesetzt wurden, ähnlich wie Super Mario 3D World auch als separates Spiel erscheinen, um die Collection etwas kleiner zu halten.

Kommt Breath of the Wild 2 noch 2021? Die großen Hoffnungen liegen natürlich auf dem Nachfolger von Breath of the Wild. Da wir in letzter Zeit relativ wenig zu dem Spiel gehört haben, ist ein Release in diesem Jahr aber alles andere als in Stein gemeißelt. Die genannten Projekte könnten alle Zelda-Fans dann bis ins kommende Jahr vertrösten.

Würdet ihr Phantom Hourglass gerne in der Zelda-Collection sehen?